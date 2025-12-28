Acasă » Știri » Artificiile se vând în piețe chiar dacă legea a devenit mult mai aspră. Ce prețuri au și ce riscă cei care le folosesc

De: Irina Vlad 28/12/2025 | 19:38
Artificiile se vând la piețe chiar daca legea a devenit mult mai aspră/ sursă foto: social media

Deși amenzile și pedepsele pentru cei care folosesc artificii și petarde s-au înăsprit, în unele piețe încă se vând la foc automat. Ce prețuri au și ce riscă cei care folosesc materiale pirotehnice din categoria P1 și T1 de Revelion?

Artificiile și pedardele continuă să fie comercializate și vândute atât în piețe, cât și în mediul online, deși acest lucru este interzis. În contextul în care an de an, în perioada sărbătorilor de iarnă, sute de adulți și copii ajung la camera de gardă a spitalelor cu arsuri și răni grave din cauza pocnitorilor, petardelor sau a artificiilor, legea privind deținerea și folosirea materialelor pirotehnice s-a modificat.

Amenzi de până la 7.500 de lei și pedepse cu închisoarea

Legea privind deținerea și folosirea materialelor pirotehnice din categoria P1 și T1 prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei pentru persoane fizice, iar în cazul firmelor, amenzile se dublează. De asemenea, legea prevede și pedeapsa cu închisoarea între 1 și 5 ani, în funcție de gravitatea abaterilor.

Amenzi de până la 7.500 de lei și pedepse cu închisoarea pentru cei care nu respectă legea/ sursă foto: social media

La o simplă căutare pe internet, petardele, pocnitorile și artificiile din categoria P1 și T1 continuă să fie disponibile și gata de vânzare. Puțini sunt cei care știu că, în conformitate cu noua legislație, articolele pirotehnice de orice tip pot fi cumpărate doar de persoane autorizate, care dețin certificat de pirotehnician. O baterie cu 36 de focuri se vinde cu 100 de lei, una cu 49 de focuri costă 200 de lei, iar una cu 100 de focuri 400 de lei.

Majoritatea articolelor pirotehnice au fost interzise, însă există și câteva care sunt permise de lege: bengalele, pocnitori pentru petrecei și granule scânteietoare, artificiile de brad și bețișoarele scânteietoare.

„Principala modificare a fost interzicerea articolelor pirotehnice din categoriile P1 şi T1, respectiv petardele, pocnitorile şi cele de scenă publicului larg”, a explicat comisar-șef de poliție Angelo Badea.

×