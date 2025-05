Artista din România care a fost diagnosticată cu cancer: ”Doctorul mi-a dat câteva zile”

O artistă din România a povestit prin ce momente de coșmar a trecut când a fost diagnosticată cu cancer! Doctorul nu îi dădea prea multe speranțe, dar nu s-a lăsat bătută și a luptat cu toate puterile!

Angela Rusu a făcut recent o dezvăluire cutremurătoare despre lupta pe care a dus-o cu cancerul, o experiență care i-a schimbat complet viața. Cântăreața de muzică de petrecere a trecut prin momente dificile când medicii nu îi dădeau prea multe speranțe, însă cu mult curaj a reușit să învingă boala.

Artista a povestit cum, în urma unui control de rutină, a aflat de cancerul la rinichi. Cu sprijinul necondiționat al soțului său, Marius, Angela Rusu a găsit puterea să lupte. A învățat, de asemenea, cât de importantă este aprecierea stării de sănătate.

„La cancerul la ovare, mi-au spus că s-ar putea să am și mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele, pentru că am avut fibroame patru ani la rând. După analize au văzut de fată că nu am cancer, dar am fost suspectată. Am început să mănânc compulsiv după ce am aflat că am cancer. La rinichi, am fost să-mi fac analize de rutină și am aflat că am o tumoare. Medicul mi-a zis să nu mai fac alte analize că știe cu siguranță 90% că este cancer. Mi-a spus că e o tumoare mare și că la mine nu e cazul să mai amân, că este vorba de zile. Soțul meu, Marius, m-a sprijinit și mă sprijină în continuare. Întotdeauna am încercat să gândesc pozitiv. Trebuie să apreciem mai mult sănătatea. Acum văd viața cu alți ochi. Marius a fost lângă mine și tatăl meu, pe care îl iubesc mult.”, a declarat Angela Rusu, la „Online story by Cornelia Ionescu”.