Așa arăta Anda Adam în bikini când era grăsuță. Cum arată acum în costum de baie, după ce a slăbit

Anda Adam este una dintre cele mai sexy femei din showbizul autohton. La 38 de ani, vedeta are un corp de invidiat. Cântăreața a reușit să slăbească 6 kilograme într-o lună grație unei diete pe parcursul căreia poți mânca absolut orice, dar cu condiția să renunți la sare și zahăr.

Vedeta a scris, la un moment dat, că a reușit să ”dea jos” 6 kilograme după ce a renunțat la sare și zahăr. „Alerg după copil, fac sport şi ţin o dieta interesantă pe care mi-a recomandat-o prietena mea, Lilia Caraush, după ce a slăbit 14 kg în două luni. Eu am reuşit să dau jos 6 kg într-o luna, mâncând orice, dar fără sare şi fără zahăr“, a declarat Anda Adam.

Acum, Anda Adam a postat pe pagina ei de socializare și o fotografie în bikini, extrem de sugestivă atunci când vine vorba despre dietele ale căror rezultate sunt… evidente.

”Asa cum v-am promis, revin cu rezultatele ceaiului (…) ! Sunt plecata din tara, dar il am cu mine ca sa pot sa mananc linistita, sa elimin apa si sa am si energia de care am nevoie❗️In 2 saptamani am slabit 3,5 kg si ma simt super fresh! I love it❗️❗️❗️😻”, a scris Anda Adam în dreptul fotografiei.

”Draga Anda tu nu ai nevoie sa slabesti pt ca esti perfecta! Esti superba ,minunata! Mult succes si distractie placuta! Te pup 😘🤗❤️”, ”Tu esti esenta😘😘😘❤️”, ”ANDA ADAM ești super, m-ai lăsat fără cuvinte, îmi place!!!😉😉😉”, ”Sexi picioare”, au fost câteva dintre comentariile postate de admiratorii Andei.