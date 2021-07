Chef Cătălin Scărlătescu a fost întotdeauna unul dintre jurații preferați de doamne și domnișoare în emisiunea ”Chefi la Cuțite” și nu de puține ori au venit femei care au ”încercat” să ajungă la inima bucătarului.

Chef Cătălin Scărlătescu a mărturisit cum reușește el să le cucerească pe doamne și domnișoare. Juratul de la ”Chefi la Cuțite” a povestit că rar se întâmplă să le gătească acestora, pentru a le impresiona. Chiar dacă multe persoane consideră că bucătarul stă toată ziua în bucătărie pentru a găti și pentru a le impresiona pe femei, adevărul este cu totul altul!

„O să vă surprind, dar rareori le gătesc femeilor pentru a le impresiona. Arma nucleară este gătitul, dar este ultima soluţie. Dacă nici aşa nu le dau pe spate, gata! Mă las, fug! Eu le cuceresc cu sinceritatea mea”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Viva.

Cum arată femeia perfectă pentru Cătălin Scărlătescu?

Atunci când vine vorba despre sexul frumos Cătălin Scărlătescu știe exact cum trebuie să fie femeia perfectă. Se pare că de-a lungul timpului, chef-ul a fost mai puțin atras de aspectul fizic și accentul a căzut mereu pe capacitățile intelectuale ale partenerei. Acesta a declarat că femeia de lângă el trebuie să fie inteligentă și independentă.

”Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel putin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

sursă foto: arhivă CANCAN