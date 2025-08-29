ATENȚIE! Ce a pățit un român care se întorcea cu mașina din Turcia: „A coborât și s-a apropiat de geamul meu. După ce...”

Un român a trecut printr-o experiență neașteptată în timp ce se întorcea din vacanța petrecută în Turcia. Ceea ce părea o simplă călătorie spre casă s-a transformat într-o situație periculoasă.

Un român care a fost în vacanță pe insula Gökçeada, în Turcia, a trecut recent printr-o experiență care i-a confirmat cât de importantă este prudența. La întoarcerea spre România, pe drumul din apropierea orășelului Keșan, acesta a fost abordat de o mașină. Pasagera, o femeie de aproximativ 30-40 de ani, i-a făcut semn să deschidă geamul, însă nu vorbeau aceeași limbă. Șoferul turc a intervenit în engleză și l-a rugat să tragă pe dreapta.

După câteva insistențe, românul a oprit într-o parcare izolată. Acolo, bărbatul străin i-a explicat că ar avea nevoie să trimită un pachet cu medicamente către un prieten din România și l-a rugat să îl transporte până la București.

„La scurt timp, mașina s-a apropiat din nou, s-a aliniat paralel și șoferul a insistat politicos să opresc. Am cedat și am oprit într-o parcare izolată pe marginea drumului, având grijă să verific dacă nu suntem urmăriți. Am rămas în mașină, pregătit pentru orice situație neașteptată, având sub scaun un obiect, care sa ma ajute sa supraviețuiesc oricărei provocări.

Bărbatul a coborât și s-a apropiat de geamul meu. După ce s-a prezentat, m-a întrebat dacă mă întorc în România și dacă sunt din București. Confirmându-i, mi-a spus că trebuie să trimită urgent niște medicamente unui prieten pe nume Victor, rugându-mă să-l ajut, pentru că are un pachet mic și nu ar fi putut să-l trimită altfel”, a scris românul. Ce s-ar fi aflat în pachetul bărbatului

Cererea i s-a părut suspectă, iar calmul exagerat al solicitantului i-a trezit și mai multe semne de întrebare. Românul i-a spus că acceptă doar dacă va filma predarea pachetului și îi va fotografia actul de identitate.

În acel moment, acesta s-a urcat rapid în mașină și a plecat în trombă, lăsându-l pe român fără nicio explicație. Acesta și-a dat seama că tentativa ar viza transportul unor substanțe interzise, pe care nu le-ar putea trimite printr-o firmă de curierat.

„Am decis să-l testez. I-am spus că voi prelua pachetul doar dacă voi filma momentul predării, el îmi va spune ce conține și voi fotografia actul său de identitate. A fost de acord. S-a dus la mașina lui sa aduca pachetul, s-a urcat la volan și a demarat brusc in trombă, lăsându-mă fără timp de reacție, ca să-i fotografiez măcar mașina.