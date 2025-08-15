Acasă » Știri » Atenție, părinți! Banii de pe cardurile educaționale expiră

De: Denisa Iordache 15/08/2025 | 17:38
Sursă: brgfx – Freepik

Veste importantă pentru părinți! Ministerul Educației a transmis un anunț potrivit căruia banii de pe cardurile educaționale vor expira. Află în rândurile de mai jos tot ce trebuie să știi!

Aceste carduri educaționale sunt menite să îi ajute pe elevi la achiziționarea de rechizite sau alte produse necesare și vor mai putea fi folosite doar timp de două săptămâni, până la data de 31 august 2025.

În anul școlar 2024-2025, un număr de 670.000 de preșcolari și elevi din medii nefavorizate au beneficiat de acest ajutor. Statul încearcă astfel să combată abandonul școlar.

Este vorba despre un card educațional în valoare de 500 de lei. Beneficiarii acestui ajutor trebuie să țină cont de faptul că se mai pot folosi de acești bani doar până pe data de 31 august 2025.

Această finanțare vine din Programul Incluziune și Demnitate Socială și va fi acordată și în anii următori pentru a le oferi copiilor șansa la o educație egală.

„Astfel, sumele care nu vor fi utilizate până la data de 31 august 2025 vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari.

În acest context, MIPE și Ministerul Educației și Cercetării fac un apel către părinți să achiziționeze din timp rechizitele necesare pentru noul an școlar, valorificând fondurile europene alocate pentru a susține educația copiilor.

Finanțarea acestei măsuri este asigurată din Programul Incluziune și Demnitate Socială, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care va continua să acorde acest sprijin și în următorii ani școlari, pentru a garanta accesul egal la educație pentru toți copiii din România.”, a transmis Ministerul Educației printr-un comunicat.

