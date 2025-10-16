Au apărut primele imagini cu Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni. Povestea ei te va emoționa

Este durere fără margini în familia mamei ucise pe o trecere de pietoni din București. Apropiații, rudele și cei care au cunoscut-o pe Elena se pregătesc să o conducă pe ultimul drum. Între timp, au apărut și primele imagini cu femeia, dar și informații noi despre ea. Aceasta se mutase în Capitală pentru a le oferi o viață mai bună copiilor săi, însă ei vor crește acum fără mamă.

Luni, 13 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un BMW, pe Șoseaua Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, a ucis o mamă de 35 de ani. Șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar strada cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior. Victima a fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini. Din nefericire, Elena nu a supraviețuit, iar micuța sa a ajuns la spital cu multiple răni.

Elena voia să le ofere copiilor săi un viitor mai bun

Elena era o mamă devotată și se ocupa atent de creșterea celor doi copii ai săi – o fetiță de aproape doi ani și un băiețel de 14 ani. Potrivit informațiilor apărute după tragedie, femeia se mutase în București, alături de întreaga familie, pentru a le oferi un viitor mai bun micuților săi.

Nimeni nu prevestea că familia avea să treacă printr-o astfel de dramă. În imaginile care circulă în spațiul public se observă că Elena era foarte fericită în preajma familiei. În una din fotografii, ea apare alături de băiețelul său.

Familia este în stare de șoc după tragedia îngrozitoare. Acum, apropiații se pregătesc să o conducă pe Elena pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc la Curtea de Argeș, orașul natal al femeii. Cu sufletul împietrit de durere, tatăl acesteia a făcut o serie de mărturisiri emoționante.

„Doi copii au rămas fără mamă. Eu i-am ajutat să se mute la București. De două luni erau acolo, le-am spus că plătesc eu toate dările, că nu îi va costa nimic. M-am gândit pentru băiatul de 14 ani, am zis să fie și el la o școală bună. Greutatea cea mai mare tot pe mine și pe familia mea este. Fetița e în spital, iar băiețelul nu a vrut să vină aici (n.r la Curtea de Argeș). A zis că el nu pleacă de lângă sora lui. Cea mai mare realizare a Elenei a fost când a născut fetița”, a spus tatăl Elenei pentru RomâniaTV.

