Ce se întâmplă cu fetița femeii ucise pe trecerea de pietoni? Micuța a fost salvată în ultimul moment

Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului din Sectorul 4 al Capitalei! Femeia de 35 de ani, lovită de mașină pe trecerea de pietoni, s-a stins din viață, dar fetița ei de un an și nouă luni, aflată în cărucior, a fost salvată în ultimul moment. Ce se întâmplă acum cu micuța?

Luni, 13 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un BMW, pe Șoseaua Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, a ucis o mamă de 35 de ani. Potrivit informațiilor, șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar șoseaua cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior.

În urma impactului, victima fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini. Ajunse la fața locului, echipajele de salvare au găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar tânăra mamă nu a mai avut nicio șansă.

Fetița sa de un an și nouă luni a fost și ea rănită grav. Micuța a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, unde este monitorizată de medici. Potrivit medicilor, copilul a suferit traumatism cranian, traumatism de coloană cervicală, fractură de femur drept și contuzie toracoabdominală.

