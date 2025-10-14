Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu fetița femeii ucise pe trecerea de pietoni? Micuța a fost salvată în ultimul moment

Ce se întâmplă cu fetița femeii ucise pe trecerea de pietoni? Micuța a fost salvată în ultimul moment

De: Irina Rasoveanu 14/10/2025 | 14:02
Ce se întâmplă cu fetița femeii ucise pe trecerea de pietoni? Micuța a fost salvată în ultimul moment
Noi detalii despre accidentul din Berceni/ Sursa foto: Observator News

Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului din Sectorul 4 al Capitalei! Femeia de 35 de ani, lovită de mașină pe trecerea de pietoni, s-a stins din viață, dar fetița ei de un an și nouă luni, aflată în cărucior, a fost salvată în ultimul moment. Ce se întâmplă acum cu micuța?

Luni, 13 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un BMW, pe Șoseaua Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, a ucis o mamă de 35 de ani. Potrivit informațiilor, șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar șoseaua cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior.

În urma impactului, victima fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini. Ajunse la fața locului, echipajele de salvare au găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar tânăra mamă nu a mai avut nicio șansă.

Fetița sa de un an și nouă luni a fost și ea rănită grav. Micuța a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, unde este monitorizată de medici. Potrivit medicilor, copilul a suferit traumatism cranian, traumatism de coloană cervicală, fractură de femur drept și contuzie toracoabdominală.

Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe...
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România....

Știre în curs de actualizare…

Tags:
Iți recomandăm
Televiziunea care a crescut generații întregi dispare de pe micile ecrane. Publicul se mută online
Știri
Televiziunea care a crescut generații întregi dispare de pe micile ecrane. Publicul se mută online
Încep filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10! Radu Vâlcan este pregătit pentru noii concurenți: „Ne vedem acolo”
Știri
Încep filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10! Radu Vâlcan este pregătit pentru noii concurenți: „Ne vedem acolo”
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
Mediafax
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
Gandul.ro
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie
Adevarul
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe...
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de...
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi,...
Parteneri
Boala GRAVĂ de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a observat simptomele
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala GRAVĂ de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a observat simptomele
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Digi 24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă...
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă...
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
kanald.ro
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se...
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” -...
Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Noul iPhone pliabil ar putea fi mai ieftin
go4it.ro
Noul iPhone pliabil ar putea fi mai ieftin
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea...
Mircea Lucescu, mesaj pentru olteni, după ce Gigi Becali a dezvăluit că selecționerul României i-a urat succes contra Universității Craiova
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, mesaj pentru olteni, după ce Gigi Becali a dezvăluit că selecționerul României i-a...
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a...
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De ce nu vrea sub nicio formă să se afișeze în public alături de vedetă!
Romania TV
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. E nevoie de autorizație pentru ușă. Nu se montează în propriul apartament fără document
Capital.ro
Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. E nevoie de autorizație pentru ușă. Nu se...
Permisele suspendate, predate la telefon. Schimbări majore implementate de MAI
evz.ro
Permisele suspendate, predate la telefon. Schimbări majore implementate de MAI
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
Gandul.ro
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este...
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
as.ro
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
DOLIU în industria muzicală! DJ-ul și producătorul Matt Tolfrey s-a stins din viață fulgerător. Avea doar 44 de ani
radioimpuls.ro
DOLIU în industria muzicală! DJ-ul și producătorul Matt Tolfrey s-a stins din viață fulgerător. Avea...
De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și motivul genial pentru care Ionuț Radu a fost titular! „Asta am vrut să fac, să fiu sincer! Am profitat!”
Fanatik.ro
De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și...
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu mai e cale de întoarcere! Cornel Păsat, decizie de ultimă oră, după anunţul divorţului! Ce ...
Nu mai e cale de întoarcere! Cornel Păsat, decizie de ultimă oră, după anunţul divorţului! Ce se întâmplă cu vila de 350.000 € în care locuia cu familia
Televiziunea care a crescut generații întregi dispare de pe micile ecrane. Publicul se mută online
Televiziunea care a crescut generații întregi dispare de pe micile ecrane. Publicul se mută online
Încep filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10! Radu Vâlcan este pregătit pentru noii concurenți: ...
Încep filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10! Radu Vâlcan este pregătit pentru noii concurenți: „Ne vedem acolo”
Cine este femeia ucisă pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei. Avea doi copii
Cine este femeia ucisă pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei. Avea doi copii
Jador, ce mașină ți-ai luat? Cântărețul n-a avut habar să răspundă când a fost întrebat ce conduce
Jador, ce mașină ți-ai luat? Cântărețul n-a avut habar să răspundă când a fost întrebat ce conduce
Gabriela Cristea s-a trezit cu mesaj de la fosta lui Tavi Clonda. Cum a reacționat prezentatoarea TV: ...
Gabriela Cristea s-a trezit cu mesaj de la fosta lui Tavi Clonda. Cum a reacționat prezentatoarea TV: „Era o femeie care…”
Vezi toate știrile
×