Au fost sau nu împreună Nick și Delia Matache? Cum l-a despărțit Andra Măruță pe actualul concurent Power Couple de colega lui de la N&D

Trupa N&D a început în vara anului 1999, când Nicolae Marin, alias Nick, a căutat o fată alături de care să lanseze un proiect muzical. Alegerea sa a căzut pe Delia, iar împreună au creat un duo de succes. Trei ani mai târziu, cei doi s-au despărțit, iar Delia și-a început cariera solo. Se crede că Andra Măruță a avut un rol important în această decizie, încurajând-o pe Delia să exploreze drumul unei cariere independente.

În anii 2000, Nick și Delia au cunoscut un succes răsunător, lansând hit după hit și cucerind rapid topurile muzicale românești. Fiecare piesă părea să devină instant un succes, iar show-urile lor live atrăgeau mulțimi numeroase de fani. Totuși, după câțiva ani de glorie și colaborări fructuoase, au decis că este momentul să meargă pe drumuri separate, punând bazele unei noi etape în cariera fiecăruia. Cei doi nu au avut o relație amoroasă, ci doar au colaborat profesional.

Andra și-a început cariera muzicală foarte tânără și a reușit să transforme talentul în succes răsunător. Ea a avut un rol important și în parcursul Deliei Matache, încurajând-o să părăsească trupa N&D și să-și urmeze visul solo. Prietene apropiate, aceasta o sfătuia mereu pe Delia, iar după ani de colaborare, în 2003, a decis să facă pasul spre cariera independentă.

„Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut că am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Întâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat. Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea. Nu pot spune motivul real al despărțirii, dar cred că se împărțeau banii prea nasol în 2. 50%-50%. Eu scriam tot, compuneam, băgam benzină etc. Am lăsat de la mine ca să meargă trupa ok. Dar nu a fost bine. Am fost dezamăgit de ruptură, pentru că proiectul a fost sufletul meu.”, a povestit Nick la cațiva ani distanță după ce trupa s-a despărțit.

Nick a explicat că a fost implicat în tot procesul creativ: compunea muzică, scria versuri, organiza concerte și investi în promovarea pieselor. Pentru el, N&D nu era doar o trupă, ci un proiect de suflet în care și-a pus energia, pasiunea și resursele. De aceea, chiar și după despărțire, simte că aportul său a rămas vizibil în succesul Deliei și în drumul pe care l-a urmat în cariera solo.

„Da, am spus că dacă nu eram eu, Delia nu exista azi. Poate ajungea și fără mine, dar nu pot să spun asta. Mă mândresc cu produsul pe care l-am adus și care crește și acum”, a mai spus acesta.

CITEȘTE ȘI: Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația”

„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up. Adio buze super-lucioase și linii trasate la milimetru!