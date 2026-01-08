Acasă » Știri » Au fost sau nu împreună Nick și Delia Matache? Cum l-a despărțit Andra Măruță pe actualul concurent Power Couple de colega lui de la N&D

Au fost sau nu împreună Nick și Delia Matache? Cum l-a despărțit Andra Măruță pe actualul concurent Power Couple de colega lui de la N&D

De: Andreea Stăncescu 08/01/2026 | 09:44
Au fost sau nu împreună Nick și Delia Matache? Cum l-a despărțit Andra Măruță pe actualul concurent Power Couple de colega lui de la N&D
Ce s-a întâmplat între cei doi artiști?

Trupa N&D a început în vara anului 1999, când Nicolae Marin, alias Nick, a căutat o fată alături de care să lanseze un proiect muzical. Alegerea sa a căzut pe Delia, iar împreună au creat un duo de succes. Trei ani mai târziu, cei doi s-au despărțit, iar Delia și-a început cariera solo. Se crede că Andra Măruță a avut un rol important în această decizie, încurajând-o pe Delia să exploreze drumul unei cariere independente.

În anii 2000, Nick și Delia au cunoscut un succes răsunător, lansând hit după hit și cucerind rapid topurile muzicale românești. Fiecare piesă părea să devină instant un succes, iar show-urile lor live atrăgeau mulțimi numeroase de fani. Totuși, după câțiva ani de glorie și colaborări fructuoase, au decis că este momentul să meargă pe drumuri separate, punând bazele unei noi etape în cariera fiecăruia. Cei doi nu au avut o relație amoroasă, ci doar au colaborat profesional.

Andra și-a început cariera muzicală foarte tânără și a reușit să transforme talentul în succes răsunător. Ea a avut un rol important și în parcursul Deliei Matache, încurajând-o să părăsească trupa N&D și să-și urmeze visul solo. Prietene apropiate, aceasta o sfătuia mereu pe Delia, iar după ani de colaborare, în 2003, a decis să facă pasul spre cariera independentă.

„Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut că am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Întâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat. Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea. Nu pot spune motivul real al despărțirii, dar cred că se împărțeau banii prea nasol în 2. 50%-50%. Eu scriam tot, compuneam, băgam benzină etc. Am lăsat de la mine ca să meargă trupa ok. Dar nu a fost bine. Am fost dezamăgit de ruptură, pentru că proiectul a fost sufletul meu.”, a povestit Nick la cațiva ani distanță după ce trupa s-a despărțit.

Ce s-a întâmplat între Nick și Delia Matache?

Nick a explicat că a fost implicat în tot procesul creativ: compunea muzică, scria versuri, organiza concerte și investi în promovarea pieselor. Pentru el, N&D nu era doar o trupă, ci un proiect de suflet în care și-a pus energia, pasiunea și resursele. De aceea, chiar și după despărțire, simte că aportul său a rămas vizibil în succesul Deliei și în drumul pe care l-a urmat în cariera solo.

„Da, am spus că dacă nu eram eu, Delia nu exista azi. Poate ajungea și fără mine, dar nu pot să spun asta. Mă mândresc cu produsul pe care l-am adus și care crește și acum”, a mai spus acesta.

 

CITEȘTE ȘI: Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația”

„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up. Adio buze super-lucioase și linii trasate la milimetru!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Știri
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Știri
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
Digi24
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
go4it.ro
Situație paradoxală pe Ghișeul.ro semnalată de un utilizator: „Ieri era 308, azi e 401”
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Gandul.ro
Cursurile au fost suspendate în 15 județe! Ultima avertizare METEO
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă ...
A făcut anunțul despre divorț, după participarea la Desafio: ”De nevastă-mea, dacă e să mă despartă…”
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Cât costă impozitul pe apartament în Madrid, Paris sau Berlin. Este mult mai scump decât în București
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este ...
Rică Răducanu, îngrijorat după ce a aflat de problemele cu care se confruntă Dan Petrescu: „Este un om tare de treabă și sufletist”
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei ...
„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vali Vijelie și-a dus ”mama la copii” în vacanță în Bali. Carmen Rusu, în ipostaze inedite
Vezi toate știrile
×