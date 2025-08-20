Au păstrat tabletele primite în programul „Școala de acasă” și s-au trezit cu mascații la ușă. Prejudiciu de aproape 17.000 de lei!

Mai mulți români dintr-o comună din Mureș au păstrat tabletele primite în programul „Școala de acasă” și s-au trezit cu mascații la ușă! Prejudiciul de aproape 17.000 de lei! Vă prezentăm cele mai noi informații!

În comuna Band, județul Mureș, polițiștii au organizat miercuri o serie de percheziții la locuințele unor persoane care nu au predat tabletele și alte dispozitive electronice primite prin programul național „Școala de acasă”. Acțiunea face parte dintr-o anchetă pentru abuz de încredere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Secția 2 de Poliție Rurală Band, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, a pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară. Ancheta a scos la iveală că mai multe persoane care primiseră dispozitive electronice pe baza unor contracte de comodat cu unități școlare nu le-au returnat, ceea ce a generat un prejudiciu estimat la aproximativ 16.620 de lei.

„La data de 20 august a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Band, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară, în comuna Band, în cadrul mai multor dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de «abuz de încredere». Conform cercetărilor, mai multe persoane din comuna Band au beneficiat, pe baza unor contracte de comodat încheiate cu o unitate de învățământ, de dispozitive electronice cu acces la internet, distribuite prin programul național «Școala de acasă». Ulterior, persoanele în cauză nu au restituit bunurile conform prevederilor legale, fiind creat astfel un prejudiciu estimat la aproximativ 16.620 de lei. În urma activităților, au fost recuperate o parte dintre dispozitivele electronice, precum și contravaloarea acestora. De asemenea, 16 persoane au fost conduse cu mandate de aducere la sediul unității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș, într-un comunicat de presă.

Polițiștii au recuperat o parte dintre dispozitive

În urma perchezițiilor, polițiștii au recuperat o parte dintre dispozitive și contravaloarea lor. De asemenea, 16 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor. Operațiunea a fost sprijinită de Poliția municipiului Târgu Mureș, Secțiile Rurale Râciu, Ungheni și Miercurea Nirajului, Serviciul Criminalistic și Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș.

„Facem precizarea că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, iar pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai menționează în comunicat.

