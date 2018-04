Să le vorbești tinerilor despre tradiție, muzică populară și dansuri populare poate fi o mare pierdere de vreme în societatea de astăzi, când ai tinde să spui că pe tineri îi găsești doar în cluburi și pe terase, dar mereu există excepții de la regulă (VEZI ȘI: OLIMPICII LA DANSURI POPULARE). În timp ce prietenii lor dansează prin cluburi, Alex Boca și Marian Sima dansează pe ritmuri de muzică populară, la nunți. Cei doi au înțeles că e de datoria generației lor să se implice în păstrarea tradițiilor și au găsit și un mod de a împleti utilul cu plăcutul în acest sens. Cei doi dansează de mai bine de 10 ani, iar, de ceva timp, au descoperit și cum să facă bani din pasiunea lor. CANCAN.RO, SITE-UL NR. DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea lor mai puțin obșinuită.

„Noi am început dansurile de mai bine de 10 ani, mai exact eu am 13 ani de când dansez, iar Marian de aproximativ 15 ani. Eu am 22 de ani, iar Marian face 24 de ani acum, dar eram elevi de școală generală când ne-am dus la Palatul Copiilor și am început dansul cu domnul Nicu Miclăuș. Am făcut și instrumente pe atunci, dar dansul ne-a atras mai tare", povestește Alex.

Au fost la peste 100 de nunți cu reprezentațiile lor

Acum șase ani cei doi tineri, împreună cu partenerele lor de dans au pornit, dintr-o glumă, să danseze la nunți, fără să știe că totul se va transforma într-o mică afacere. Dorind să facă o surpriză plăcută unei verișoare, cei doi s-au prezentat și au făcut un număr de dans, de unde totul a luat proporții.

„Totul a început în glumă, urma să fie nunta unei verișoare și am vrut să îi facem o surpriză mai deosebită și, cum la dansuri ne pricepeam, am zis să îi facem un program de dansuri. La început nu ne-a dat multă lume șanse să răzbim în așa ceva, dar totul s-a transformat într-o afacere, cu activitate mai intensă vara. Deja avem șase ani de când facem astfel de numere la nunți și din câte îmi amintesc, am cam trecut de 100 de reprezentanții la nunți”, povestește și Marian.

După ce își fac numărul, tinerii iau nuntașii la dans

Numărul lor oferit la nunți și succesul pe care îl au vine ca o reparație a faptului că tinerii nu mai apreciază muzica populară și nu mai știu să danseze. Cum fiecare nuntă are persoane din toate categoriile de vârstă, pentru a împăca și invitații trecuți de prima tinerețe, numărul „Dănțăușilor de la Satu Mare” este un moment pe gustul părinților și bunicilor de la nunți.

„Reprezentația noastră la o nuntă durează aproximativ o jumătate de oră, timp în care prezentăm dansuri din mai multe zone din județul Satu Mare. Anul acesta ne dorim să introducem în coregrafie și un dans din Țara Oașului, pentru că începem să avem cereri și din acea zonă. Ce face ca lumea să ne iubească mult și să ne cheme în mod repetat la evenimente este faptul că, după încheierea reprezentației, nu ne strângem lucrurile și plecăm acasă, ci luăm lumea de la nuntă la dans, spre bucuria celor mai în vârstă, care de multe ori nu au parte de acest gen de distracție, ci doar de muzică la modă acum", mai spune Alex.

“Ne permitem și noi să ieșim la un suc”

Vestea despre ce fac „Dănțăușii de la Satu Mare” s-a dus departe, astfel că au fost invitați la evenimente chiar și în Maramureș și Bistrița, iar acum numărul evenimentelor în sezonul de nunți din vară a ajuns la numărul zecilor.

„Banii nu sunt extraordinar de mulți, noi nu facem asta ca să avem o sursă de venit din care să ne asigurăm traiul, o facem pentru că ne place și pentru că cineva trebuie să ducă tradiția mai departe. Din ce câștigăm, ne permitem și noi să ieșim la un suc sau un weekend undeva, dar cum suntem studenți aproape toți, mai mult strângem banii ca să ne cumpărăm cele necesare la începutul anului universitar", mai afirmă Alex Boca.

Dănțăușii sunt, de fapt, doi studenți, un profesor și o elevă

Ce este mai interesant în toată activitatea tinerilor este că niciunul din cei patru dansatori, respectiv doi băieți și două fete, nu au o activitate legată strict de cultură, tradiții sau obiceiuri. Alex este în anul patru la Facultatea de Topografie, Marian este profesor de geografie, Roxana este studentă la litere, iar Teodora este încă elevă, la matematică-informatică.