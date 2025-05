Au trecut 23 de ani de la destrămarea trupei No Comment, dar abia acum s-a aflat tot adevărul! Xenti Runceanu rupe tăcerea: ”Ăsta e motivul clar!”

Trupa No Comment a fost o adevărată revelație a anilor 2000. Hiturile formației sunt încă fredonate cu plăcere și în ziua de azi. După ce s-au separat profesional, Xenti Runceanu și Răzvan Trandafir nu au mai păstrat o legătură apropiată. Xenti este acum profesor de muzică la școala deschisă recent de sora sa, producător muzical și colaborează ca pianist la diverse proiecte. Deși s-au făcut multe speculații de-a lungul timpului, el a dezvăluit motivul real pentru care trupa No Comment s-a destrămat. CANCAN.RO are toate detaliile.

No Comment a fost unul dintre cele mai reușite proiecte muzicale de pe piața românească. ”Ești atât de frumoasă” și ”La noapte o să te fur” sunt piese care se ascultă și astăzi, la 23 de ani de la destrămarea formației. Trupa No Comment a avut o viață scurtă, dar s-a bucurat de un mare succes. După patru ani în care au cântat împreună, Xenti Runceanu și Răzvan Trandafir au luat-o pe drumuri separate. Niciunul dintre ei nu și-a mai făcut trupă, dar au rămas ancorați în domeniul muzical.

După destrămarea trupei, s-au făcut numeroase speculații despre motivul care ar fi pus punct colaborării dintre Xenti și Răzvan. Xenti Runceanu (48 de ani) a făcut lumină în privința acestui subiect.

Xenti și Răzvan nu au mai reușit să refacă relația apropiată de odinioară, iar odată cu trecerea timpului s-au distanțat și mai mult unul de celălalt. Vorbesc destul de rar și s-au văzut numai cu ocazia unor evenimente, la care erau invitați amândoi.

Xenti recunoaște că nu a avut o perioadă prea grozavă după ce No Comment nu a mai existat. Timp de un an a stat departe de muzică și nu i-a fost ușor.

”A fost greu după despărțire. După ce am renunțat la trupă, am terminat și facultatea, iar în acel moment a fost o viață diferită. A fost o perioadă de căutări, mai dificilă din punctul de vedere al drumului. Am început să lucrez după un an de când am avut ultimul concert cu No Comment. Am lucrat pentru diferite emisiuni pentru care făceam suport muzical, am compus muzică de film, de teatru. În pandemie, am compus muzica pentru o piesă de teatru despre Mihaela Runceanu, «Disco ’89 – Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu», a mai spus Xenti.