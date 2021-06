Aurel Pădureanu, dezvăluiri despre Cornelia Catanga. Ce i-a fi spus fiului ei, cu puțin timp înainte de a muri: „Cred că a avut o premoniție”

Aurel Pădureanu traversează cea mai neagră perioadă din viața lui. Nu poate să treacă peste moartea soției sale, Cornelia Catanga, și nu scapă nicio ocazie să vorbească despre ea.

Prezent într-o emisiune TV, artistul a povestit că la ultimul eveniment la care a mers a simțit că spiritul Corneliei a fost alături de el, iar gândul îl liniștește.

Mai mult decât atât, Aurel Pădureanu a dezvăluit că, cu o lună înainte de a muri, Cornelia Catanga i-a spus lui Alex, fiului lor, să aibă grijă de el, dar mai ales, să fie bun și să aibă un comportament elegant.

„Am fost vineri la un eveniment și simțeam în permanență, în timp ce cântam, o putere și bănuiesc că spiritual este lângă mine. De câte ori mă scol, mă scol plângând și mă culc plângând.

Cornelia îmi spunea mereu că sunt fete în meseria asta care cântă mai bine decât ea, dar eu îi spuneam mereu că are aura ei. Se îmbrăca într-un mod excepțional, se îmbrăca în felul ei.

Ea a fost iubită enorm și am primit atât de multe mesaje din partea oamenilor. Întotdeauna, Cornelia, cred că a avut o premoniție, înainte să moară cu o lună de zile îi zicea lui Alexandru să aibă grijă de mine, să fie bun, să fie elegant în comportament”, a declarat Aurel Pădureanu la Showbiz Report, de la Antena Stars.

Aurel Pădureanu se află într-o situație critică. Pe lângă suferința pricinuită de decesul partenerei sale, bărbatul este îngropat în datorii și nu are niciun venit. Acesta încearcă să obțin o pensie de urmaș și speră ca în curând să poată cânta din nou.

„Nu am nici măcar un leu venit, am muncit doar la negru, în anii comunismului, așa erau vremurile, nu am avut carte de muncă, așa că nu beneficiez de pensie. E îngrozitor ce s-a întâmplat cu artiștii! Sper să dea drumul la evenimente, să pot cânta, să pot câștiga și eu un ban!