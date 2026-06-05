Autoevacuare în masă în apropierea Portului Constanța după explozie! Zeci de persoane părăsesc zona

Locuitorii și persoanele aflate în apropierea Portului Constanța au început să părăsească zona vineri, după transmiterea unui mesaj RO-ALERT emis de autorități în contextul incidentului de securitate produs în zona portuară. Măsura a fost luată preventiv, după identificarea unui obiect plutitor suspect care s-a dovedit ulterior a fi o dronă maritimă, similară celor utilizate în conflictul din Ucraina.

Mesajul de avertizare a fost transmis după ce autoritățile au evaluat riscurile generate de prezența obiectului și au decis extinderea perimetrului de siguranță. În urma alertei, numeroși locuitori, angajați și persoane aflate în apropierea portului au ales să se îndepărteze din zona considerată vulnerabilă, în timp ce forțele de intervenție au continuat operațiunile de securizare.

Zeci de persoane părăsesc zona Portului Constanța

Incidentul s-a produs în zona Dana 78 din Portul Constanța, unde autoritățile au intervenit încă de la primele ore ale dimineții după semnalarea unui obiect suspect aflat în apă. La scurt timp după descoperirea acestuia, accesul în perimetru a fost restricționat, iar activitățile desfășurate în apropiere au fost limitate pentru a reduce orice risc pentru populație și personalul portuar.

Situația s-a complicat în jurul orei 10:28, când în zonă s-a produs o explozie puternică. Deflagrația a fost auzită pe o suprafață extinsă a portului și a determinat mobilizarea suplimentară a echipelor de intervenție. În acel moment, o parte dintre măsurile de evacuare erau deja în desfășurare, iar perimetrul fusese izolat de structurile specializate.

În urma mesajului RO-ALERT transmis de autorități, numeroși locuitori și persoane aflate în apropierea Portului Constanța au început să părăsească zona din proprie inițiativă, pe fondul informațiilor privind existența unei amenințări potențiale. Străzile din vecinătatea perimetrului securizat au devenit mai puțin aglomerate pe măsură ce oamenii s-au îndepărtat către zone considerate sigure, evitând să rămână în apropierea portului. Mulți dintre cei care locuiesc sau lucrează în zonă au ales să se retragă temporar până la clarificarea situației, în timp ce autoritățile au continuat operațiunile de verificare și monitorizare

Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție și au mobilizat un dispozitiv amplu format din pompieri, paramedici, echipaje medicale și personal de ordine publică. Zeci de autospeciale au fost trimise în zonă pentru a putea răspunde rapid în cazul apariției unor victime sau al extinderii efectelor exploziei.

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