Andreea Bostănică, mesaj ferm către surorile Beregoi. „Să se ducă la un psiholog”

Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a escaladat într-un mod neașteptat, după ce cele două tabere au fost implicate într-o altercație într-un restaurant. Incidentul, care a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, a necesitat intervenția poliției și a ambulanței, iar ambele părți susțin că au fost victime ale agresiunii.

Potrivit declarațiilor făcute de Andreea Bostănică în exclusivitate la CANCAN.RO, aceasta susține că nu își dorește să continue conflictul în spațiul public și că preferă să lase autoritățile să stabilească adevărul. Influencerița a transmis că nu vrea să joace rolul victimei și nici să transforme situația într-un spectacol mediatic.

„Fiecare are dreptul să creadă ce vrea. Eu nu vreau să plâng, să fac pe victima, să fac actorie. Vreau să-mi văd de viața mea, să uit că am fost agresată fizic, pentru că de asta se vor ocupa avocații mei, poliția și oamenii legii. Eu vreau să îmi văd de viața mea și de muzica mea”, a declarat Andreea.

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Vedeta a avut și un mesaj direct pentru rivalele sale, afirmând că acestea ar avea nevoie de mai multă educație și consiliere psihologică. Totodată, ea a făcut referire la acuzațiile și tensiunile care există între cele două tabere de mai mult timp.

„Dacă ele ar fi în fața mea, le-aș spune să se ducă la un psiholog, să aibă o educație mai bună. Să se roage la Dumnezeu să le ierte toate păcatele, toate șantajele, toată bătaia de joc față de mine și față de mama mea și să se roage la Dumnezeu să nu mai spună atâtea minciuni”, a adăugat artista.

Scandalul din restaurant reprezintă cel mai recent episod al unui conflict care durează de mai mulți ani. Relația dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a trecut de la colaborări și prietenie la schimburi de acuzații publice, dispute pe TikTok și Instagram și atacuri reciproce. În ultimele luni, tensiunile s-au reaprins puternic, cele două influencerițe lansând acuzații dure una la adresa celeilalte.

În ceea ce privește incidentul recent, versiunile celor două tabere diferă. Andreea Bostănică susține că a fost agresată fizic și verbal și că a avut nevoie de îngrijiri medicale. De cealaltă parte, Iuliana Beregoi a respins acuzațiile și a afirmat că ea și apropiații săi ar fi fost provocați. Imaginile apărute online surprind momente tensionate și intervenția persoanelor prezente pentru a calma situația.

În prezent, cazul este analizat de autorități, iar internauții așteaptă clarificarea circumstanțelor exacte în care s-a produs altercația. Până atunci, Andreea Bostănică spune că își dorește să lase în urmă episodul și să se concentreze exclusiv pe cariera sa muzicală și pe proiectele personale.

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