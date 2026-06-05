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Mama Andreei Bostănică, victima surorilor Beregoi: ”Au dat și în ea!”

De: Irina Vlad 05/06/2026 | 14:32
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În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andreea Bostănică a vorbit despre păruiala cu surorile Beregoi. Influencerița susține că a fost bătută cu pumnii și palmele în cap de Ana Beregoi și iubitul acesteia, în timp ce mama ei a fost și ea lovită și bruscată. 

Andreea Bostănică rupe tăcerea și vorbește despre păruiala cu Iuliana Beregoi. Influencerița și-a prezentat partea de poveste în conflictul cu rivalele sale și susține că scandalul a pornit de la surorile Beregoi, care ar fi tăbărât asupra ei și a mamei sale chiar în momentul în care au vrut să intre în restaurant.

Andreea Bostănică: ”Băiatul ăla a sărit la mama la bătaie”

Influencerița susține că altercația a escaladat rapid. De la jigniri, replici tensionate și insulte la pumni și palme în cap. Atât surorile Beregoi, cât și iubitul Anei Beregoi ar fi sărit la bătaie asupra ei și a mamei sale. În urma incidentului, Angela Bostănică, mama sa, s-a ales cu vânătăi în timp ce încerca să intervină pentru a-și apăra fiica. Potrivit declarațiilor sale, agresiunea s-a petrecut fulgerător, într-un timp foarte scurt, motiv pentru care situația a scăpat de sub control.

Vânătăile Angelei Bostănică, mama Andreei/ sursă foto: captură video

Noi am parcat și am vrut să luăm cina, dar prin sticla restaurantului, ne-au arătat semne obscene. Iar mama mi-a spus să nu mai intrăm, dar eu am vrut să intru. Când am intrat, Ana a stat în ușă, a început să mă înjure, eu nu știam ce se întâmplă, dar mă gândeam că suntem într-un loc public și nu are ce să se întâmple. La toate înjurăturile nu am reacționat, pentru ea e mai mică decât mine, i-am spus să mă lase în pace. 

Ana s-a ridicat și m-a întrebat ce caut eu acolo, eu m-am uitat la mama și i-am zis mamei să o pună pe mătușa mea să filmeze, mie îmi era frică de acel băiat, că este cercetat penal. Eu îl știam de pe portal, din Republica Moldova, iar Iuliana Beregoi a avut percheziții acasă, îmi era frică, el e un infractor care șantaja oameni cu familia Beregoi. Eu dacă căutam scandal nu mă duceam cu două femei în vârstă, ci cu fratele meu, cu alții. Eu am scos telefonul și fix atunci mi-a dat peste mână, eu am mâinile zgâriate, și mamei mele, uitați, au dat și în ea, mama mea voia să mă apere și Iuliana îmi dădea pumni în cap.

Mie îmi e ciudă că mă ținea chelnerul, pentru că băiatul ăla a sărit la mama la bătaie, pentru că eu voiam să-l distrug, atâta nerușinare să sari la bătaie la mama mea, care nu avea nicio vină. Mi-a zis că nu am voie să filmez, și m-a tras de păr, de o șuviță, când am luat telefonul, s-a înfipt în părul meu, normal că și eu am ripostat. Mi-au dat pumni în cap, ca niște animale din junglă. Eu știu că ele nu sunt din Capitală, dar îmi pare rău de educația pe care au primit-o.”, a spus Andreea Bostănică pentru CANCAN.RO.

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