Autoritățile sunt în ALERTĂ, după ce a apărut o nouă ipoteză în cazul exploziei din Rahova. Nu ar fi fost vorba despre o eroare umană!

De: Anca Chihaie 20/10/2025 | 22:14
Ce s-a întâmplat cu robinetul de gaz care a fost sigilat joi

Ipoteză nouă în cazul exploziei din Rahova. Ancheta se concentrează pe o posibilă conductă avariată, nu pe o eroare umană. Iată despre ce ar fi vorba!

Autoritățile sunt din nou în alertă, după ce au apărut informații care ar putea schimba complet direcția anchetei privind explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă pe 17 octombrie. Primele concluzii ale experților indică faptul că deflagrația nu ar fi fost provocată de o neglijență individuală, așa cum s-a crezut inițial, ci de o avarie gravă la una dintre conductele de gaze.

Noua teorie în cazul exploziei de la Rahova

Explozia, care a distrus o parte dintr-un bloc și a provocat moartea a trei persoane, a rănit grav mai mulți locatari și a lăsat zeci de familii fără locuințe, pare să fi avut o cauză mult mai complexă decât o simplă deschidere accidentală a unui robinet. Potrivit primelor analize tehnice, gazul ar fi provenit dintr-un manșon defect situat pe o conductă subterană, de unde s-ar fi scurs în pământ și ar fi pătruns într-un canal dezafectat al fostei companii RADET. Canalul ar fi traversat subsolul blocului, iar acumularea gazelor ar fi dus, în final, la explozia dintre etajele cinci și șase.

Specialiștii susțin că este posibil ca scurgerea să fi existat cu mult înainte de momentul deflagrației, ceea ce ar explica și plângerile locatarilor care au reclamat miros persistent de gaz cu două zile înainte de tragedie. Extinderea perimetrului de cercetare a devenit, astfel, o măsură esențială pentru a determina dacă și alte clădiri din zonă ar putea fi expuse aceluiași risc.

Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Totodată, anchetatorii verifică activitatea firmelor care au intervenit înainte de producerea exploziei. În vizor se află trei entități: compania de distribuție a gazelor, un operator privat recomandat de aceasta și echipa de pompieri care a efectuat ultimele verificări. Deși toate au realizat controale separate, niciuna nu a raportat nereguli sau pericole imediate. Inspectorii ANAF au descoperit însă că una dintre firmele implicate, MPC Gaz, ar fi funcționat fără toate autorizațiile necesare, ceea ce ridică semne de întrebare asupra modului în care a fost selectată pentru intervenție.

Mai mult, ancheta urmărește și lanțul de decizii care a dus la închiderea provizorie a gazelor și aplicarea sigiliului pe conducta principală. Se investighează dacă sigiliul a fost ulterior rupt de personal neautorizat, dar și de ce echipele de intervenție nu au măsurat nivelul de gaz acumulat în aer, deși existau semnale clare că în bloc se simțea un miros puternic de metan.

PATRU FAMILII, AFECTATE DE EXPLOZIA DIN RAHOVA, AU FOST RELOCATE ÎN APARTAMENTE COMPLET UTILATE. ALTE 111 PERSOANE SUNT CAZATE ÎN HOTELURILE DIN CAPITALĂ

Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată

