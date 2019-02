Avem filmări de ultimă oră cu fosta asistentă a lui Capatos… ”Păcătoasa” a luat proporții!

Nimeni nu poate să conteste faptul că Loredana Chivu este una dintre reprezentantele sexului frumos care șochează de fiecare data când apare în public. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, magini de-a dreptul savuroase cu fosta asistentă a lui Capatos. Din câte se pare, în ultima vreme, ”păcătoasa” a luat proporții.(CITEȘTE ȘI:FIICA MILIONARULUI I-A ”SUFLAT” LOGODNICUL LUI NICOLE CHERRY ȘI ACUM… S-A REORIENTAT SPRE EX-IUBITUL MĂDĂLINEI PAMFILE!)

Zilele trecute, sexoasa blondină a fost întâlnită într-un renumit centru comercial ce este situat în zona de nord a Capitalei.

Îmbrăcată lejer – cu o pereche de blugi, o bluză decoltată ce îi punea în evidență bustul generos și cu o geacă de blugi – vedeta, care etala o formă de zile mari a luat la pași mărunți unul dintre magazinele de haine din mall-ul respectiv. Chiar dacă majoritate celor din jurul ei au fost fermecați de decolteul generos al sexoasei blondine, puțin sunt cei care au observat un amănunt extrem de important. În ultima perioadă, fost asistentă a lui Capatos a cam luat proporții. Trupul de gazelă pe care-l etala odinioară Loredana Chivu s-a rotunjit serios, iar acest lucru este destul de evident în zona posteriorului, care pare să fie exagerat de bombat.

”Abonată” la estetician!

Loredana Chivu a trecut, de-a lungul timpului prin cabinetul medicului estretician , acolo unde a fost supusă mai multor operaţii. Rând pe rând, ea şi-a făcut un implant mamar, şi-a mărit buzele, şi-a modificat nasul, iar în 2017 şi-a refăcut pentru prima oară posteriorul.

Loredana Chivu nu l-a uitat pe fostul iubit

Mihai Colesnicov i-a promis Loredanei Chivu că o va duce în fața altarului, însă, acesta nu și-a respectat cuvântul. Mai mult, a înșelat-o pe vedetă cu o altă bombă sexy, motivul pentru care cei doi s-au despărțit. Loredana Chivu speră să-și refacă viața și să-și găsească un bărbat care să o merite. Blonda a dezvăluit că, încă, mai suferă după despărțire, însă își dorește să-și găsească rapid un partener.

„Singurul bărbat din viaţa mea este fratele meu. Am ieşit dintr-o relaţie de 4 ani… încerc să-mi pun ordine în gânduri… nu este momentul potrivit pentru mine să îmi fac o altă relaţie. Mi-am schimbat foarte tare părerea despre viitorul bărbat, îmi doresc un bărbat care să fie bun la suflet. Mi se pare că îmi pierd timpul cu copilării şi cu orgolii care nu îşi au rostul. Eu sunt o femeie foarte sufletistă. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre ceea ce am avut cu Mihai. Îmi doresc un bărbat care să fie cu tot sufletul lângă mine. Fata aceea este pentru mine inexistentă, nu există! Nu e uşor să fii persoană publică, într-un moment de disperare poţi să faci nişte lucruri care nu sunt ok. Eu acum încerc să merg la biserică… am un duhovnic la care merg mereu. Vreau să merg la Arsenie Boca. Cred că dacă n-aş avea credinţa, nu ştiu ce ar fi cu mine. Ieri am plâns toată ziua, până mi s-a învineţit un ochi. Am lăsat cu acatist, urmează să merg să mă spovedesc. În curând o să răsară soarele şi pe strada mea. Vreau să plec în Egipt… chiar o să merg într-o vacanţă pentru că am nevoie”, a spus Loredana Chivu la un post de televiziune.

