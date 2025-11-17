Avertizare ANM de vreme rea: zonele în care sunt așteptate ninsori

Spre final de noiembrie, iarna își face prezența mai devreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de vreme rea în România. A fost emisă și o informare de ninsori.

În următoarele zile, vremea se schimbă radical în majoritatea regiunilor din România. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), se vor înregistra ploi abundente, ninsori, temperaturi scăzute și intensificări ale vântului.

ANM a emis o avertizare de cod galben de vreme rea

Luna noiembrie aduce ploi, temperaturi scăzute și ninsori. Avertizarea de cod galben de vreme rea intră în vigoare începând de luni, 17 noiembrie, de la ora 12:00, și va fi valabilă până joi, 20 noiembrie, ora 10:00.

„Vom avea o întreagă suită de manifestări meteorologice, o vreme schimbătoare în zilele viitoare. Începem în această după-amiază cu averse în Banat și Crișana, posibil însoțite și de descărcări electrice. Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane, rafalele vor fi și mai puternice, cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m vor fi rafale de 90…120 km/h”, informează expertul ANM, Florinela Georgescu.

De asemenea, în noaptea de marți spre miercuri va ninge în zona montană. În centrul și nordul Moldovei, în mare parte a Transilvaniei sunt așteptate precipitații sub formă de lapovită și ninsoare.

„În noaptea de marți spre miercuri va ninge în toată zona montană și este posibil ca, trecător, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare să fie în acea noapte și în nordul și centrul Moldovei și în mare parte a Transilvaniei”, se mai arată în prognoza meteo.

Scăderea va continua treptat. Miercuri se va înregistra cea mai rece zi. Maximele vor fi cuprinse între 4 și 13 grade Celsius. La munte se va depune un strat generos de zăpadă.

„Așteptăm ca miercuri să fie ziua cea mai rece, cu maxime doar între 4 și 13 grade. La munte sigur că se va depune un strat de zăpadă, în special la altitudinile cele mai mari, acolo unde ninsoarea va fi de durată, pentru că mai jos nu va fi doar ninsoare, vor fi și lapovițe”, a mai spus Florinela Georgescu.

Și la București vremea se va schimba. Începând de marți, 16 noiembrie, Capitala se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece.

”Vom scăpa de ceață în condițiile unui vânt ceva mai alert. Astăzi sunt așteptate 14-16 grade Celsius, iar miercuri, când vă spuneam de ziua cea mai rece, probabil că nu vom mai depăși 7-8 grade”, a mai spus expertul ANM, pentru Digi24.

