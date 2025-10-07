Acasă » Știri » COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM

COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM

De: Anca Chihaie 07/10/2025 | 07:40
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM

România, sub asediul furtunilor! Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod roșu de ploi abundente în mai multe orașe din țară. 

Este Cod Roșu de ploi abundente! România se pregătește pentru una dintre cele mai grave perioade de vreme dificilă din această toamnă. Administrația Națională de Meteorologie a avertizat cu cod roșu pentru ploi intense, valabilă din seara aceasta, 7 octombrie, ora 21:00, până mâine, 8 octombrie, ora 23:00.

Care sunt zonele afectate

Avertizarea se aplică pentru trei județe din sudestul țării: Constanța, Călărași și Ialomița. Potrivit specialiștilor, aceste zone vor fi afectate de ploi torențiale, cu peste 110–120 litri de apă pe metru pătrat în 24 de ore.

În unele locuri, cantitățile de apă pot fi chiar mai mari, ceea ce poate duce la inundații, apariția unor acumulări mari de apă în sol și probleme de circulație. Ploile vor fi însoțite de vânt puternic, iar condițiile de deplasare pot deveni foarte dificile, în special în zonele de câmpie și la malul mării.

Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

În afara codului roșu, ANM a emis și un cod portocaliu pentru o mare parte a țării, în același interval de timp, care cuprinde Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. În aceste zone, se prevede ploi continue cu până la 90 litri de apă pe metru pătrat, iar în unele locuri, cantitățile pot fi aproape de 100 litri.

Vântul va fi puternic, cu rafale de până la 70 km/h, mai ales în estul și sud-estul țării. În unele localități, vântul puternic poate cauza probleme la rețeaua electrică și întârzieri în trafic. De asemenea, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, se anunță o schimbare bruscă a temperaturii. În aceste zone, ploile vor trece treptat în ninsoare, iar vântul va sufla cu rafale de până la 90 km/h, ceea ce va reduce vizibilitatea și va adăuga un strat de zăpadă de 10–30 cm.

Codul galben se aplică și în alte județe, unde se anunță vreme instabilă, dar fără fenomene extreme. Printre acestea se numără: Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov, precum și municipiul București. În aceste zone, se așteaptă vânt puternic, iar cantitățile de apă pot ajunge la 40–50 litri pe metru pătrat în anumite locuri.

Foto: Facebook

Citește și: Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather

Tags:
Iți recomandăm
Ce i-a cerut Ioana Popescu lui Serghei Mizil cu 4 zile înainte să moară: „Nu știam că situația este atât de gravă”
Știri
Ce i-a cerut Ioana Popescu lui Serghei Mizil cu 4 zile înainte să moară: „Nu știam că situația…
Cât va costa o vacanță în Bulgaria pentru 4 persoane în 2026. Vești proaste!
Știri
Cât va costa o vacanță în Bulgaria pentru 4 persoane în 2026. Vești proaste!
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu...
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului
Gandul.ro
Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită facturile”
Adevarul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă...
Parteneri
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
Click.ro
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Digi 24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
Digi24
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de...
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Mama unui renumit manelist a murit la 52 de ani! Drama teribilă prin care trece artistul: „Era viața mea”
kanald.ro
Mama unui renumit manelist a murit la 52 de ani! Drama teribilă prin care trece...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat.
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe...
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii....
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen...
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor...
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
Romania TV
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase. Trebuie să le evitați
Capital.ro
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase....
Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
evz.ro
Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
Gandul.ro
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la...
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
as.ro
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce...
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Fanatik.ro
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut...
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să...
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a cerut Ioana Popescu lui Serghei Mizil cu 4 zile înainte să moară: „Nu știam că situația ...
Ce i-a cerut Ioana Popescu lui Serghei Mizil cu 4 zile înainte să moară: „Nu știam că situația este atât de gravă”
Cât va costa o vacanță în Bulgaria pentru 4 persoane în 2026. Vești proaste!
Cât va costa o vacanță în Bulgaria pentru 4 persoane în 2026. Vești proaste!
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită „Andone” ...
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită „Andone” actuala concurentă Asia Express 2025
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți delfini sunt, de fapt, în această imagine?
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți delfini sunt, de fapt, în această imagine?
BANC | „Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere”
BANC | „Bulă, îmi pare rău. Am picat examenul de conducere”
Horoscop 7 octombrie 2025. Zodia care are un conflict la job
Horoscop 7 octombrie 2025. Zodia care are un conflict la job
Vezi toate știrile
×