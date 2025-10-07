COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM

România, sub asediul furtunilor! Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod roșu de ploi abundente în mai multe orașe din țară.

Este Cod Roșu de ploi abundente! România se pregătește pentru una dintre cele mai grave perioade de vreme dificilă din această toamnă. Administrația Națională de Meteorologie a avertizat cu cod roșu pentru ploi intense, valabilă din seara aceasta, 7 octombrie, ora 21:00, până mâine, 8 octombrie, ora 23:00.

Care sunt zonele afectate

Avertizarea se aplică pentru trei județe din sud–estul țării: Constanța, Călărași și Ialomița. Potrivit specialiștilor, aceste zone vor fi afectate de ploi torențiale, cu peste 110–120 litri de apă pe metru pătrat în 24 de ore.

În unele locuri, cantitățile de apă pot fi chiar mai mari, ceea ce poate duce la inundații, apariția unor acumulări mari de apă în sol și probleme de circulație. Ploile vor fi însoțite de vânt puternic, iar condițiile de deplasare pot deveni foarte dificile, în special în zonele de câmpie și la malul mării.

În afara codului roșu, ANM a emis și un cod portocaliu pentru o mare parte a țării, în același interval de timp, care cuprinde Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. În aceste zone, se prevede ploi continue cu până la 90 litri de apă pe metru pătrat, iar în unele locuri, cantitățile pot fi aproape de 100 litri.

Vântul va fi puternic, cu rafale de până la 70 km/h, mai ales în estul și sud-estul țării. În unele localități, vântul puternic poate cauza probleme la rețeaua electrică și întârzieri în trafic. De asemenea, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, se anunță o schimbare bruscă a temperaturii. În aceste zone, ploile vor trece treptat în ninsoare, iar vântul va sufla cu rafale de până la 90 km/h, ceea ce va reduce vizibilitatea și va adăuga un strat de zăpadă de 10–30 cm.

Codul galben se aplică și în alte județe, unde se anunță vreme instabilă, dar fără fenomene extreme. Printre acestea se numără: Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov, precum și municipiul București. În aceste zone, se așteaptă vânt puternic, iar cantitățile de apă pot ajunge la 40–50 litri pe metru pătrat în anumite locuri.

Foto: Facebook

