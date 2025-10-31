Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului

A trecut un an de când Anca Dinicu a devenit mamă pentru prima dată. Actrița și Georgian Păun, logodnicul lei, i-au organizat fiului lor o primă aniversare ca în povești.

Anca Dinicu și Georgian Păun formează un cuplu de aproximativ doi ani. Cei doi s-au cunoscut în toamna anului trecut, iar la câteva luni actrița a aflat că va aduce pe lume primul ei copil.

Băiatul Ancăi Dinicu a împlinit 1 an

În urmă cu ceva timp, Anca Dinicu declara public că venirea pe lume a fiului ei a fost un miracol. Actrița știa că din punct de vedere medical nu poate rămâne gravidă fără tratamente, iar vestea că a rămas însărcinată a luat pe toată lumea prin surprindere.

„A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copil. Medical vorbind, mi s-a spus că nu am cum să fac copil dacă nu fac tratament și nu mi-a venit să cred. După două luni aproape am aflat și eram în șoc, încă sunt în șoc uneori, dar am zis că fac tot ce ține de mine ca să duc sarcina asta foarte bine, să fiu cuminte, să mă odihnesc”, a declarat Anca Dinicu, la podcastul Aproximativ discuții cu Gojira.

Ei bine, recent, Anca Dinicu și Georgian Păun au sărbătorit primul an din viața fiului lor, dar și primul an în calitate de părinți. Cei doi au organizat o petrecere tematică, într-un local din București. Curtea restaurantului a fost decorată cu aranjamente din baloane, animale din junglă. În ton cu ornamentele, tortul micuțului Radu (care a avut trei etaje) a atras toate privirile invitaților – vezi AICI imagini.

Anca Dinicu și logodnicul ei s-au cunoscut pe o rețea de socializare. Pe lângă dragostea la prima vedere, între cei doi a existat o conexiune specială încă de la primele conversații.

”Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. Ce pot spune este că suntem bine, ne susținem reciproc și învățăm să fim mai buni atât separat, cât și împreună. Prima noastră întâlnire a fost surprinzătoare. N-am plănuit în detaliu, dar am simțit că se aliniază lucrurile cumva. A fost chimie de la început. Am vorbit ore în șir, nu exagerez!”, spunea actrița în urmă cu ceva timp.

