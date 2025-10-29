BANC | „Am prietenă, dar m-am îndrăgostit de altă fată”

Este momentul să iei o pauză de la tot ce te distrage și să citești un banc de nota 10. Discuția dintre o femeie și un bărbat a devenit virală pe rețelele de socializare.

– Am o prietenă, dar m-am îndrăgostit de o altă față, ce mă sfătuiești să fac? – Sfatul meu ca femeie ce sunt, este să rămâi cu cea de-a doua, pentru că adevărul este că dacă o iubeai pe prima, nu te-ai fi îndrăgostit de cea de-a doua. – Faza e că… a doua ești tu. – Aaaaaa, nuuuuu, nuuuuu, rămâi cu prima!

Alte bancuri amuzante

Secretul fericirii în căsnicie

Pentru ca o femeie să fie fericită în căsnicie, trebuie să îşi iubeasca un pic soţul şi să-l înţeleagă întotdeauna. Pentru ca un bărbat să fie fericit în căsnicie, trebuie să îţi iubească foarte mult soţia şi să nu încerce vreodată să o înţeleagă.

Definiţia căsniciei

Căsnicia este o relaţie oficială a două persoane, din care una are întotdeauna dreptate, iar cealaltă este soţul!

Până când moartea ne vă despărţi

După 50 de ani de căsnicie el moare. La scurt timp moare şi ea şi ajunge în rai unde-l vede pe el.

− Dragule, ce bine-mi pare să te regăsesc!

− Lasă-mă-n pace! Contractul a fost foarte clar: “Până ce moartea ne va despărţi“.

Cerere întemeiată de divorţ

Soţia doreşte să înainteze cererea de divorţ. Avocatul:

– Care este motivul divorţului?

– În cei cinci ani de căsnicie el şi-a făcut datoria de bărbat doar de trei ori!

Avocatul:

– Foarte bine, cu aşa motiv, şansele noastre în instanţă cresc semnificativ! Copii aveţi?

– Da, cinci!

BANC | „Dar de ce sunt atât de scumpe gazele, curentul, benzina, uleiul?

Bancul sfârșitului de săptămână | De ce românilor le place horoscopul