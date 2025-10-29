Acasă » Bancuri » BANC | „Am prietenă, dar m-am îndrăgostit de altă fată”

BANC | „Am prietenă, dar m-am îndrăgostit de altă fată”

De: Irina Vlad 29/10/2025 | 17:06
BANC | Am prietenă, dar m-am îndrăgostit de altă fată

Este momentul să iei o pauză de la tot ce te distrage și să citești un banc de nota 10. Discuția dintre o femeie și un bărbat a devenit virală pe rețelele de socializare. 

– Am o prietenă, dar m-am îndrăgostit de o altă față, ce mă sfătuiești să fac?

– Sfatul meu ca femeie ce sunt, este să rămâi cu cea de-a doua, pentru că adevărul este că dacă o iubeai pe prima, nu te-ai fi îndrăgostit de cea de-a doua.

– Faza e că… a doua ești tu.

– Aaaaaa, nuuuuu, nuuuuu, rămâi cu prima!

Alte bancuri amuzante

Secretul fericirii în căsnicie

Pentru ca o femeie să fie fericită în căsnicie, trebuie să îşi iubeasca un pic soţul şi să-l înţeleagă întotdeauna. Pentru ca un bărbat să fie fericit în căsnicie, trebuie să îţi iubească foarte mult soţia şi să nu încerce vreodată să o înţeleagă.

Definiţia căsniciei

Căsnicia este o relaţie oficială a două persoane, din care una are întotdeauna dreptate, iar cealaltă este soţul!

Până când moartea ne vă despărţi

După 50 de ani de căsnicie el moare. La scurt timp moare şi ea şi ajunge în rai unde-l vede pe el.
− Dragule, ce bine-mi pare să te regăsesc!
− Lasă-mă-n pace! Contractul a fost foarte clar: “Până ce moartea ne va despărţi“.

Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cerere întemeiată de divorţ

Soţia doreşte să înainteze cererea de divorţ. Avocatul:
– Care este motivul divorţului?
– În cei cinci ani de căsnicie el şi-a făcut datoria de bărbat doar de trei ori!
Avocatul:
– Foarte bine, cu aşa motiv, şansele noastre în instanţă cresc semnificativ! Copii aveţi?
– Da, cinci!

BANC | „Dar de ce sunt atât de scumpe gazele, curentul, benzina, uleiul?

Bancul sfârșitului de săptămână | De ce românilor le place horoscopul

 

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Mănânc și mă gândesc la tine”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Mănânc și mă gândesc la tine”
BANC | Bulă și domnișoara superbă
Bancuri
BANC | Bulă și domnișoara superbă
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
Mediafax
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni...
Badanta din România care a UCIS un pensionar italian, de negăsit. „Procesul nu poate continua”
Gandul.ro
Badanta din România care a UCIS un pensionar italian, de negăsit. „Procesul nu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă
Adevarul
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea...
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Digi24
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din...
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească extrădarea mercenarului din Dubai
Mediafax
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească...
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Badanta din România care a UCIS un pensionar italian, de negăsit. „Procesul nu poate continua”
Gandul.ro
Badanta din România care a UCIS un pensionar italian, de negăsit. „Procesul nu poate continua”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului ...
Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de 3 gărzi de persoană”
Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare! Gestul făcut de criminalul Andei, în ciuda faptului ...
Emil Gânj, mișcare controversată din ascunzătoare! Gestul făcut de criminalul Andei, în ciuda faptului că este dat în urmărire internațională
Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: ”E foarte ...
Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: ”E foarte suspect totul!”
Ei sunt noii concurenți de la Desafio: Aventura! PRO TV a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Ei sunt noii concurenți de la Desafio: Aventura! PRO TV a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
VIDEO Campanie mascată pentru USR în Las Fierbinți! Culmea, scenaristul susține că n-a scris acele ...
VIDEO Campanie mascată pentru USR în Las Fierbinți! Culmea, scenaristul susține că n-a scris acele replici! CNA s-a sesizat!
Sergiu Opaeț, directorul unei școli, a murit la doar 35 de ani. Mesajul TULBURĂTOR pe care l-a postat ...
Sergiu Opaeț, directorul unei școli, a murit la doar 35 de ani. Mesajul TULBURĂTOR pe care l-a postat cu câteva zile înainte
Vezi toate știrile
×