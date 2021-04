BANC| „Am surprins-o pe nevastă-mea în pat cu cel mai bun prieten al meu”

Nu rata o zi fără porția de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

„Când am surprins-o pe nevastă-mea în pat cu cel mai bun prieten al meu , ea a rămas încremenită.

-E în regulă… am spus eu. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca ăsta să ne ruineze relația.

La care soția:

– Oh, ce bine, iti multumesc! raspunse ea. Nu stiu ce a fost in capul meu de am facut asta.

– Tu sa taci! i-a zis. Nu vorbeam cu tine!”.

VEZI ȘI: Bancul zilei | Nu pot, știi cum se simte când faci amor și…