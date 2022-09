BANC | „Bine, mă Bulă, acum că ai aflat cine e ăla cu care se vede nevastă-ta, de ce nu îl nenorocești?”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc cu Bulă, cel mai iubit personaj din glumele românești. Vezi în ce situație hilară ajunge de această dată și râzi cu poftă!

Bancul de astăzi spune încă una dinyte multele povești ale lui Bulă. Deja s-a făcut bărbat în toată firea și s-a așezat la casa lui și, însurat fiind cu o nevastă „pofticioasă", ajunge să fie înșelat. Povestind cu un prieten prin ce trece, ajunge la o concluzie care vă va stârni hohote de râs! Curios? Citește continuarea!

Bancul zilei! Râzi cu lacrimi pe 20 septembrie 2022

Redăm „discuția” dintre Bulă și prietenul său:

„-Bine, mă Bulă, acum că ai aflat cine este ăla cu care se vede nevastă-ta, de ce nu îl nenorocești, cum ziceai? întreabă un prieten.

-Eh, eu sunt un om răbdător, calm… aștept, răspunde Bulă.

-Aștepți? Ce aștepți?

-Aștept să iasă cu unul mai mărunțel…”

Dacă tot este marți și săptămân abia a început, uite încă o glumiță pentru cupluri:

„Un tip îşi revine dintr-o comă profundă de 7 luni.

În tot acest timp, soţia lui a stat zilnic lângă patul lui.

La câteva zile dupa ce şi-a revenit, îşi cheamă soţia:

–Draga mea, ai fost alături de mine în toate nenorocirile prin care am trecut: când

am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; când afacerea mea a dat faliment, ai fost

lânga mine; când am fost împuşcat, ai stat alături de mine; când ne-am pierdut casa, ai

fost tot lânga mine; când sănătatea mea s-a şubrezit, m-ai sprijinit permanent. Ştii ceva?

–Ce să ştiu, dragul meu? întreabă ea zâmbitoare.

–Cred că îmi porţi ghinion!…"