BANC | „Bulă, de ce ești zgâriat pe față?”

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Bulă, de ce eşti zgâriat pe faţă ?!?

– Ne-a pus educatoarea să facem horă in jurul bradului!

– Aşa,şi?

– Am fost puțini…

Alte bancuri savuroase

Doi îndrăgostiți la prima întâlnire

El şi ea la prima întâlnire:

– De ce te-ai încălțat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia de poţi să te ţii pe picioare?

– Păi, m-am gândit că îţi plac fetele înalte!

– Nu-i adevărat, să ştii că îmi plac fetele deştepte!

– Păi… pentru asta mi-am pus ochelari!

În fața ofițerului de stare civilă

La primărie, după câteva încercări de a oficia căsătoria, primarul se adresează tânărului mire:

– Tinere, la întrebarea „Cetățene Gogu Valerian o iei în căsătorie pe cetățeana Vasilica Popescu?”, trebuie să răspunzi ”DA” sau ”NU”. ”Fie ce-o fi” în timp ce te închini nu e răspuns valabil.

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative

BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”