BANC | „Bulă, până nu demult ziceai că sunt soarele tău”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina. Cei doi discută despre pasiunea din relație, iar deznodământul este hilar.

– Bulă, până nu demult ziceai că sunt soarele tău. Ce s-a întâmplat?

– Ce să se întâmple, Bubulino, schimbări climaterice…

Deplasare de serviciu

Un prieten de-al meu s-a dus într-o deplasare peste hotare cu colegii de serviciu. Colegii săi, dorind să facă mișto de el, înainte de înapoierea acasă i-au aruncat în valiza o cutie cu prezervative.

Ajuns acasă, soția a început să-i despacheteze lucrurile și… a găsit prezervativele. La întrebarea nerostită, ce se citea în ochii soției, prietenul meu a improvizat pe loc:

– La sosire, toți am primit câte o cutie cu prezervative, eu pe ale mele nu le-am folosit.

Colegii de serviciu o săptămâna întreagă n-au vorbit cu el, neavând explicații pentru soțiile lor, de cum au folosit prezervativele!

Ale bancuri amuzante

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar să ne aducă pizza!

În pauză, Bulă scrie cu creta pe tablă: „Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”. Profesoara de limba română, o femeie tinerică și drăguță, intra în clasa, se uita la tablă și îi spune lui Bulă:

– După ora, să rămâi în clasă, că am ceva de vorbit cu tine.

Cu o privire victorioasă, Bula le spune colegilor:

– Vedeți, mă, ce importanta este reclama?

