BANC | Răspunsul genial al lui Bulă

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi au câteva neînțelegeri, iar deznodământul este hilar.
-I-am spus lui Bulă că, dacă nu îmi cumpără haine, o să ies dezbrăcată pe stradă.
-Și ce ți-a răspuns, fată?
-Mi-a zis să îi iau și lui 3 beri.
O femeie găsește lampa lui Aladdin.
Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…
– Eu să fiu unica din viața lui…
– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…
– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…
– Să călătorească întotdeauna cu mine…
– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…
Si spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
Povestea unui pescar
– Astă vară, văd pe unul cu loz în plic, povestea un pescar, bag mâna în borcan şi trag: 5000 de lei. Mai trag: 10000 de lei. Trag iarăşi: 50000 de lei. Trag din nou…
– Ce doriţi să comandaţi, domnilor?, îl întrerupse ospătarul.
– Păi, câte cinci mici de căciulă şi două butelii de Murfatlar.
Ospătarul plecă să aducă ce i se comandase şi pescarul nostru reluă:
– Ei, și unde rămăseserăm?
– Ai tras din nou și…
– Da, am tras din nou… şi ce credeţi? Un ditamai balaur de crap de vreo 12 kg.
– Cum?! Din borcan?
– Care borcan?
– Cum care borcan?… De la loz în plic.
– Care loz în plic, măi fraţilor?
– Lozul cu noroc! De 5000 lei, de 10000 lei, de 50000 lei.
– Care noroc, care lei? Ei uite, vezi? Asta vă strică pe voi. Sunteți invidioşi și vă place să şi exageraţi…
Într-una din zile, Bulă trebăluia prin bucătărie. O clipă de neatenţie la tocat zarzavaturi şi sângele începe să curgă.
Ia repede o cârpă, înfăşoară degetul şi fuga la spital. Intră la Unitatea de Primire Urgențe şi vede două uşi: „Bolnavi” şi „Accidentaţi”. Ca un cetăţean disciplinat ce este, Bulă intră la „Accidentaţi”.
Acolo, ce să vezi? Alte două uşi: „Cu sângerare” şi „Fără sângerare”. Aşa cum era firesc intră la “Cu sângerare”.
Alte două uşi: „De importanţă vitală” şi „Fără importanţă vitală”. Deschide uşa „Fără importanţă vitală” şi se trezeşte iar în stradă…
Pleacă nervos acasă unde familia îl întreabă:
– Ei, Bulă, te-au tratat bine?
– Nu s-a uitat nimeni la mine, dar organizarea e beton!!!
