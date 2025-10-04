Acasă » Bancuri » BANC | Răspunsul genial al lui Bulă

De: Alina Drăgan 04/10/2025 | 08:21
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi au câteva neînțelegeri, iar deznodământul este hilar.

-I-am spus lui Bulă că, dacă nu îmi cumpără haine, o să ies dezbrăcată pe stradă.

-Și ce ți-a răspuns, fată?

-Mi-a zis să îi iau și lui 3 beri.

O femeie găsește lampa lui Aladdin

O femeie găsește lampa lui Aladdin.

Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…

– Eu să fiu unica din viața lui…

– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-i apucă…

– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…

– Să călătorească întotdeauna cu mine…

– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…

Si spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

Alte bancuri amuzante

Povestea unui pescar

– Astă vară, văd pe unul cu loz în plic, povestea un pescar, bag mâna în borcan şi trag: 5000 de lei. Mai trag: 10000 de lei. Trag iarăşi: 50000 de lei. Trag din nou…
– Ce doriţi să comandaţi, domnilor?, îl întrerupse ospătarul.

– Păi, câte cinci mici de căciulă şi două butelii de Murfatlar.

Ospătarul plecă să aducă ce i se comandase şi pescarul nostru reluă:

– Ei, și unde rămăseserăm?

– Ai tras din nou și…

– Da, am tras din nou… şi ce credeţi? Un ditamai balaur de crap de vreo 12 kg.

– Cum?! Din borcan?

– Care borcan?

– Cum care borcan?… De la loz în plic.

– Care loz în plic, măi fraţilor?

– Lozul cu noroc! De 5000 lei, de 10000 lei, de 50000 lei.

– Care noroc, care lei? Ei uite, vezi? Asta vă strică pe voi. Sunteți invidioşi și vă place să şi exageraţi…

 

Într-una din zile, Bulă trebăluia prin bucătărie. O clipă de neatenţie la tocat zarzavaturi şi sângele începe să curgă.

Ia repede o cârpă, înfăşoară degetul şi fuga la spital. Intră la Unitatea de Primire Urgențe şi vede două uşi: „Bolnavi” şi „Accidentaţi”. Ca un cetăţean disciplinat ce este, Bulă intră la „Accidentaţi”.

Acolo, ce să vezi? Alte două uşi: „Cu sângerare” şi „Fără sângerare”. Aşa cum era firesc intră la “Cu sângerare”.

Alte două uşi: „De importanţă vitală” şi „Fără importanţă vitală”. Deschide uşa „Fără importanţă vitală” şi se trezeşte iar în stradă…

Pleacă nervos acasă unde familia îl întreabă:

– Ei, Bulă, te-au tratat bine?

– Nu s-a uitat nimeni la mine, dar organizarea e beton!!!

BANCUL ZILEI | „Verifică și cauciucurile!”

BANCUL DE LUNI | Soția: ”Sunt ca și Cenușăreasa, eu gătesc, eu spăl, eu fac curat”

