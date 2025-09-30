BANCUL ZILEI | „Verifică și cauciucurile!”

Bancurile fac parte din cultura fiecărui popor și au darul de a aduce zâmbete chiar și în cele mai grele momente. Spuse între prieteni, la birou, în familie sau la diverse ocazii, ele reușesc să destindă atmosfera și să creeze legături prin râs. Redacția CANCAN.RO vă aduce zâmbetul pe buze în această dimineață și vă ajută să vă amuzați pentru o nouă zi. Indiferent de temă, bancurile rămân o formă simplă și savuroasă de divertisment, pe care oricine o poate împărtăși.

La o staţie de benzină, şoferul se adresează

băiatului care face

plinul:

-Verifică şi cauciucurile!

-Unu, doi, trei, patru.. Sunt toate!

Bancuri care te vor amuza

Văzând un pasager neliniștit, stewardesa intreabă cu multă înțelegere:

– Ați mai zburat vreodată?

– Da. . . doamnă.

– Cu ce tip de avion?

– Cu un generator de sudură.

Un tip voia să se angajeze la CFR, la macazuri.

Inspectorul CFR îl întreabă:

– Ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

– Aș trece un tren pe altă linie!

– Și dacă macazul este defect?

– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

– Și dacă nici asta nu merge?

– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

– Și dacă nu răspunde?

– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!

– De ce?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

– Și după facultate ce ai de gând să faci?

– A doua facultate.

– Și după a doua facultate?

– Un master.

– Și după master?

– Un curs de frizerie – taximetrie

– Bună ziua, am o programare pentru luni și aș vrea s-o anulez.

– Ne pare rău, o programare se poate anula doar cu maxim 3 zile înainte.

– Am înțeles. Dar pot s-o schimb?

– Da.

– Vreau pentru joi la aceeași oră.

– În regula, joi la 16.

– Și acum vreau s-o anulez.

