Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Verifică și cauciucurile!”

BANCUL ZILEI | „Verifică și cauciucurile!”

De: Andreea Stăncescu 30/09/2025 | 09:27
BANCUL ZILEI | Verifică și cauciucurile!
Cele mai haioase bancuri

Bancurile fac parte din cultura fiecărui popor și au darul de a aduce zâmbete chiar și în cele mai grele momente. Spuse între prieteni, la birou, în familie sau la diverse ocazii, ele reușesc să destindă atmosfera și să creeze legături prin râs. Redacția CANCAN.RO vă aduce zâmbetul pe buze în această dimineață și vă ajută să vă amuzați pentru o nouă zi. Indiferent de temă, bancurile rămân o formă simplă și savuroasă de divertisment, pe care oricine o poate împărtăși.

La o staţie de benzină, şoferul se adresează
băiatului care face
plinul:
-Verifică şi cauciucurile!
-Unu, doi, trei, patru.. Sunt toate!

Bancuri care te vor amuza

Văzând un pasager neliniștit, stewardesa intreabă cu multă înțelegere:
– Ați mai zburat vreodată?
– Da. . . doamnă.
– Cu ce tip de avion?
– Cu un generator de sudură.

Un tip voia să se angajeze la CFR, la macazuri.
Inspectorul CFR îl întreabă:
– Ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
– Aș trece un tren pe altă linie!
– Și dacă macazul este defect?
– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
– Și dacă nici asta nu merge?
– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
– Și dacă nu răspunde?
– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!
– De ce?
– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

– Și după facultate ce ai de gând să faci?
– A doua facultate.
– Și după a doua facultate?
– Un master.
– Și după master?
– Un curs de frizerie – taximetrie

Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

– Bună ziua, am o programare pentru luni și aș vrea s-o anulez.
– Ne pare rău, o programare se poate anula doar cu maxim 3 zile înainte.
– Am înțeles. Dar pot s-o schimb?
– Da.
– Vreau pentru joi la aceeași oră.
– În regula, joi la 16.
– Și acum vreau s-o anulez.

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă și sfoara

BANCUL DE LUNI | Soția: ”Sunt ca și Cenușăreasa, eu gătesc, eu spăl, eu fac curat”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | „Domnule Bulă, sunteți sănătos tun!”
Bancuri
BANC | „Domnule Bulă, sunteți sănătos tun!”
BANCUL ZILEI | ”Bună ziua! Am comandat o pizza la domiciliu”
Bancuri
BANCUL ZILEI | ”Bună ziua! Am comandat o pizza la domiciliu”
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de temperaturi normale
Mediafax
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de...
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și l-au făcut să plângă
Adevarul
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și...
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt
Digi24
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în...
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor”
Mediafax
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi...
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
Click.ro
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului,...
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
Digi 24
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce...
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
Un tânăr de 18 ani din Pitești a fost ucis chiar de mașina de ridesharing chemată să-l ia. Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
Un tânăr de 18 ani din Pitești a fost ucis chiar de mașina de ridesharing...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
kfetele.ro
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de uși
observatornews.ro
A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă....
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
go4it.ro
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei...
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba...
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
Romania TV
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Anunț pentru cei care scot bani de la bancomat. Se blochează cardul automat. Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru recuperare
Capital.ro
Anunț pentru cei care scot bani de la bancomat. Se blochează cardul automat. Pașii pe...
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține
evz.ro
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține "Românizarea" capitalului românesc, măsura aplicată de Ion Antonescu...
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filiala Sector 1
Gandul.ro
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este...
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
as.ro
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din...
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
Veronica o distruge public pe Alexandrina:
radioimpuls.ro
Veronica o distruge public pe Alexandrina: "Păi ce e prietena mea, să îmi fie milă? Mereu...
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă”
Fanatik.ro
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește...
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
Fanatik.ro
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea....
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
Vortexul polar ajunge în Europa! România intră în cel mai puternic val de frig de până acum
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea ...
După ce Alexandru Ciucu a acuzat-o de abuz, Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare! Ce îi făcea în fața fetițelor: ”Puneau repede mâna pe telefon”
Unde va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu! Mara Bănică a făcut anunțul
Unde va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu! Mara Bănică a făcut anunțul
Roberta din Cogealac a dispărut fără urmă, la 17 ani! Sunați la 112, dacă vă întâlniți cu ea
Roberta din Cogealac a dispărut fără urmă, la 17 ani! Sunați la 112, dacă vă întâlniți cu ea
Cele două zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ...
Cele două zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
Schimbă macazul?! Concurentul „asediat” de bărbați după ce a ieșit de la Insula Iubirii ...
Schimbă macazul?! Concurentul „asediat” de bărbați după ce a ieșit de la Insula Iubirii 2025
Vezi toate știrile
×