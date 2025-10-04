Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | La stomatolog, în 3 pași

BANCUL ZILEI | La stomatolog, în 3 pași

De: Irina Rasoveanu 04/10/2025 | 08:47
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei, menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Este weekend, așa că ar trebui să fie și voie bună. Luați-vă câteva momente și bucurați-vă de gluma pe care o propunem astăzi. Spor la râsete!

La stomatolog în 3 pași:

– 1 pus plombe

– 2 văzut factura

– 3 căzut plombele

Banc bonus: Stewardesa și Triunghiul Bermudelor

În Triunghiul Bermudelor, după ce s-o prăbuşit avionul, numa’ o stewardesă o rămas în viață. Cu mare noroc o reușit să se paraşuteze și o nimerit pe-o insulă pustie.

Umblând ea aşa, mai cu frică, să vadă ce-i pe acolo, zăreşte fum. Se apropie, și ce să vadă? Un bărbat zdravăn, pe jumătate gol, frigea pe jar un peşte.

– No, salut! Avionul cu care eram s-o prăbuşit şi numa’ eu am scăpat. Tu cum ai ajuns aici? – No, fată dragă… io, ardelean din ǎl bătrân. Vreo cincisprezece ani în urmă lucram chelner pe-un vas mare, da’ s-o scufundat şi numa’ io am izbutit să înot până aici. De-atunci trăiesc singur cuc pe insulă… N-ai vrea nitel peşte? – Multam! – zise fata, și cum mânca peştele, îşi tot plimba ochii peste trupul lui tare și călit de vreme, apoi îi şopti şugubăţ:

– Tu mi-ai dat din ce-ai gătit… N-ai vrea să-ţi dau şi eu ceva ce n-ai mai gustat de 15 ani? Atunci ardeleanul, cu lacrimi în ochi şi bucuria cât casa, o strânse pe fată în braţe şi, gâfâind de emoţie, zise:

Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

– No, chiar ai la tine PĂLINCĂ?!

Banc bonus: Frumoasa și gentlemanul

Se rătăcește unul, într-o pădure. După 3 zile, lihnit de foame și mort de oboseală, ajunge la o casă la margine de pădure. Aici, îi deschide o femeie superbă, îmbrăcată foarte sumar, care după ce îl ascultă, îi spune:

-Ar fi o problemă, soțul meu este plecat de peste un an și se poate întoarce oricând…

-Doamnă, o întrerupe bărbatul disperat că nu va fi găzduit, vă înțeleg temerile dar sunt un gentleman, cuvântul meu e lege, iar onoarea dumneavoastră e garantată.

Femeia îl privește galeș și îl primește. Îl ospătează, îl îmbăiază, îl cinstește, îi face și un masaj relaxant, dar tipul și-a respectat cuvântul de gentleman, chiar dacă a dormit toată noaptea ca pe ghimpi.

A doua zi, la plecare, bărbatul observă un lucru ciudat în ograda femeii… o singură găină și 20 de cocoși.

– Normal, nu ar fi trebuit să fie un singur cocoș și 20 de găini?

– Aa, nu domnule, unul singur e cocoș. Restul sunt GENTLEMANI!

×