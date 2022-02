BANC | Bulă se întoarce de la doctor și îi spune soției că mai are de trăit doar 24 de ore

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli.

Bulă se întoarce de la doctor și-i spune soției că doctorul i-a spus că mai are de trăit doar 24 ore. În această situație, Bulă îi cere soției sale să facă dragoste. Bineînțeles, ea e de acord. Peste 6 ore, Bulă se duce la ea și-i spune:

– Iubito, știi, mai am doar 18 ore de trăit. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o dată? Soția este din nou de acord.

Mai târziu, când se duce la culcare, se uită la ceas și vede că acum au mai rămas doar 8 ore.

Atunci îi spune soției:

– Iubito, te rog… încă o dată înainte să mor.

– Bineînțeles, dragul meu, și fac dragoste pentru a treia oară. Apoi soția se întoarce cu spatele și adoarme. Bulă, însă, îngrijorat se tot întoarce în pat, neputând să doarmă până când vede că au mai rămas 4 ore.

O trezește pe soția sa:

– Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea…

În acest moment, soția se ridică și spune:

– Uite care e problema Bulă, eu trebuie să mă scol mâine dimineață …..tu nu!

