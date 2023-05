BANC | Bulă se întoarce inopinat și-și găsește nevasta în pat, cu altul

Doamnelor și domnilor, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc pe cinste, care vă va aduce zâmbetul pe buze instant! Bulă ajunge inopinat acasă de la serviciu și are parte de o surpriză. Vezi în ce situație a surprins-o pe nevasta lui, Bubulina.

Într-o după-amiază, Bulă se întoarce inopinat de la serviciu, intră în apartament și… surpriză mare! Își găsește nevasta în pat, cu altul. Imediat, îi zice:

– Bravo, Bubulino, bravo! Mâine, poimâine o să te văd și cu țigara-n gură!

BANC: Bulă o sună pe nevastă-sa: ”Bubulino, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!”

Într-o zi, aflat la serviciu, Bulă o sună pe nevastă-sa:

– Bubulino, am terminat mai devreme munca și vin acasă. Te rog mult, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!

– Cum adică, Bulă?! Ce amant?!

– Nu te mai preface! Am pus camere de supraveghere în toată casa și am văzut tot ce se întâmplă. Și nu m-a deranjat ce se întâmplă în dormitor, ci ce se întâmplă în cămară, mai mult.

– Ce se întâmplă în cămară, Bulă?!

– Amantul tău îmi bea toată țuica!

