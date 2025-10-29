Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și domnișoara superbă

De: Anca Chihaie 29/10/2025 | 07:12
Bulă agață o superbă domnișoară și o invită la el acasă. Când ajung, începe să o sărute și să o mângâie pe tot corpul. Cum fata nu se împotrivea, o ia în brațe și o duce în pat. Nici nu apucă să se încălzească bine, că se aude o bătaie puternică în ușă. Bulă începe să înjure și merge să deschidă ușa. În acel moment, în casă intră doi tipi care purtau pe umăr un sicriu, dau o tură în jurul patului și se îndreaptă spre ieșire fără să scoată o vorbă.
– Stați așa, ce se întâmplă aici?!
Unul dintre cei care purta sicriul îi răspunde:
– Pe hol n-aveam loc să ne întoarcem!

De ce vrea Alinuța să se mute din bloc

Alinuța vine zâmbind la mama ei și îi spune:
– Tu mamă, mă gândeam să ne mutăm din acest bloc…
– De ce?
– M-am culcat cu toți vecinii și tu știi ce greu este acum să găsesc pe cineva?
În acel moment femeia îi trage două palme zdravene și îi spune:
– Ai doar 17 ani și de la vârsta asta ai început să îmi spui ”tu”?

Alinuța face autostopul.

Trece lupul cu bicicleta. O ia și pe Alinuța pe bicicletă. Mai merg ei ce merg.
Alinuța (în gând): „Dac-ar ști lupul ca n-am chiloței pe mine”.
Lupul (în gândul lui): „Dac-ar ști Alinuța că n-am cadru la bicicletă.”

Un bețiv iese dintr-un bar si se hotărăște să își facă nevoile la roata unei mașini

Un bețiv iese dintr-un bar si se hotărăște să își facă nevoile la roata unei mașini de teren. Deasupra roții vede scris 4X4.
Scoate un cuțit si scrie: =16.
Proprietarul vede treaba a doua zi și duce mașina la vopsit.
A doua noapte la fel.
Iese bețivul să-și facă nevoile, vede 4X4 și scrijelește cu cuțitul =16.
Proprietarul înnebunit, se roagă de ăla de la vopsitorie:
− Bă, e unul nebun care-mi tot strică mașina. Pune și tu o plăcuță cu =16 acolo, ca s-o vadă și să-mi lase mașina în pace.
Zis și făcut.
A treia seară iese bețivul să-și facă nevoile și vede: 4X4=16, după care scoate cuțitul și scrie: CORECT.

