BANC | Bulă și domnișoara superbă

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Bulă agață o superbă domnișoară și o invită la el acasă. Când ajung, începe să o sărute și să o mângâie pe tot corpul. Cum fata nu se împotrivea, o ia în brațe și o duce în pat. Nici nu apucă să se încălzească bine, că se aude o bătaie puternică în ușă. Bulă începe să înjure și merge să deschidă ușa. În acel moment, în casă intră doi tipi care purtau pe umăr un sicriu, dau o tură în jurul patului și se îndreaptă spre ieșire fără să scoată o vorbă.

– Stați așa, ce se întâmplă aici?!

Unul dintre cei care purta sicriul îi răspunde:

– Pe hol n-aveam loc să ne întoarcem!

Alte bancuri savuroase

De ce vrea Alinuța să se mute din bloc

Alinuța vine zâmbind la mama ei și îi spune:

– Tu mamă, mă gândeam să ne mutăm din acest bloc…

– De ce?

– M-am culcat cu toți vecinii și tu știi ce greu este acum să găsesc pe cineva?

În acel moment femeia îi trage două palme zdravene și îi spune:

– Ai doar 17 ani și de la vârsta asta ai început să îmi spui ”tu”?

Alinuța face autostopul.

Trece lupul cu bicicleta. O ia și pe Alinuța pe bicicletă. Mai merg ei ce merg.

Alinuța (în gând): „Dac-ar ști lupul ca n-am chiloței pe mine”.

Lupul (în gândul lui): „Dac-ar ști Alinuța că n-am cadru la bicicletă.”

Un bețiv iese dintr-un bar si se hotărăște să își facă nevoile la roata unei mașini

Un bețiv iese dintr-un bar si se hotărăște să își facă nevoile la roata unei mașini de teren. Deasupra roții vede scris 4X4.

Scoate un cuțit si scrie: =16.

Proprietarul vede treaba a doua zi și duce mașina la vopsit.

A doua noapte la fel.

Iese bețivul să-și facă nevoile, vede 4X4 și scrijelește cu cuțitul =16.

Proprietarul înnebunit, se roagă de ăla de la vopsitorie:

− Bă, e unul nebun care-mi tot strică mașina. Pune și tu o plăcuță cu =16 acolo, ca s-o vadă și să-mi lase mașina în pace.

Zis și făcut.

A treia seară iese bețivul să-și facă nevoile și vede: 4X4=16, după care scoate cuțitul și scrie: CORECT.

CITEȘTE ȘI:

BANCUL ZILEI | Studenta și examenul la teatru

BANC | „Dar de ce sunt atât de scumpe gazele, curentul, benzina, uleiul?”