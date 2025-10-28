Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Studenta și examenul la teatru

De: Mirela Loșniță 28/10/2025 | 09:43
O nouă zi, o nouă glumă! Dacă vrei să ai o zi de marți plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc ce îți va aduce, cu siguranță, zâmbetul pe buze. 

O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:
– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!
Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:
– Și ceasul cui să-l dau?

Alte bancuri amuzante

Un copil se uita la mama sa cum își întindea crema pe față.
La un moment dat el o întreabă:
– De ce faci asta, mami?
– Ca să mă fac mai frumoasă, zise mama, care deja incepuse să-și ștearga crema cu un șervețel.
– Gata, mami, ai renunțat?

Un geniu mândru și un idiot fac un pariu

Geniul spune:
– Pentru fiecare intrebare pe care ți-o pun și nu știi răspunsul, imi dai 5$. Si dacă imi pui tu o intrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.
Idiotul răspunde:
– Okay.
Geniul apoi întreabă:
– Câte continente sunt in lume?
Idiotul nu știe, așa că îi intinde 5 $.
Acum e rândul idiotului să îl intrebe pe geniu:
Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?
Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:
– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la intrebare?
La care idiotul îi dă 5 $.

