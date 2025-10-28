BANCUL ZILEI | Studenta și examenul la teatru

O nouă zi, o nouă glumă! Dacă vrei să ai o zi de marți plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc ce îți va aduce, cu siguranță, zâmbetul pe buze.

O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:

– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!

Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:

– Și ceasul cui să-l dau?

Alte bancuri amuzante

Un copil se uita la mama sa cum își întindea crema pe față.

La un moment dat el o întreabă:

– De ce faci asta, mami?

– Ca să mă fac mai frumoasă, zise mama, care deja incepuse să-și ștearga crema cu un șervețel.

– Gata, mami, ai renunțat?

Un geniu mândru și un idiot fac un pariu

Geniul spune:

– Pentru fiecare intrebare pe care ți-o pun și nu știi răspunsul, imi dai 5$. Si dacă imi pui tu o intrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.

Idiotul răspunde:

– Okay.

Geniul apoi întreabă:

– Câte continente sunt in lume?

Idiotul nu știe, așa că îi intinde 5 $.

Acum e rândul idiotului să îl intrebe pe geniu:

– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?

Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:

– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la intrebare?

La care idiotul îi dă 5 $.

Soțul pleacă în deplasare

Soțul de pregătește să plece în deplasare și încearcă să-și liniștească soția:

– Da, ce plângi așa? O să fiu plecat doar o lună…

– Lasă, că ai mai zis așa și te-ai întors după 2 zile.

