BANC | Bulă și „mama de nota 10”

De: Denisa Crăciun 05/04/2026 | 08:19
Este duminică, este weekend, iar cel mai bun mod de a-ți începe ziua este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face, garantat, să zâmbești toată ziua.

– Bulă, sunt gravidă!
– Bravo! Nu pot decât să-ți spun că o să fii o mamă de nota 10!
– Da, dar problema este alta. Tu ești singurul bărbat cu care am umblat în ultimii doi ani.
– În acest caz, sunt convins că o să fii și un tată de nota 10.

Bulă și manualele pentru școală

Mama vorbește cu Bulă:

– Fiule, ți-am cumpărat manualele pentru școală, au fost scumpe, așa că te rog ai grijă de ele!

– Bine mamă, atunci nici nu mă ating de ele!

Bulă la ora de dirigenție

– Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia, explică profesorul.

– Bulă, tu nu ești atent, se pare!

– Ba da, domnule profesor chiar sunt.

– Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 10 RON?

– Vrăjitor, domnule profesor, asta ați fi.

Ședința cu părinții

Bunico, să știi că mâine avem ședință cu părinții. Poți să ajungi, te rog?

– De ce mă chemi mereu pe mine la ședință?

– Pentru că… tu nu auzi așa bine.

Bulă și tatăl

– Tată, tu mi-ai povestit că odată te-au dat afară de la școală, mai știi? E adevărat?

– Da, fiule, chiar e adevărat. Dar de ce mă întrebi?

– Pentru că istoria se repetă…

