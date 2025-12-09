Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, soluția e simplă”

BANC | „Bulă, soluția e simplă"

09/12/2025
BANC | Bulă, soluția e simplă

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa ca trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. El merge la doctor cu o problemă, iar deznodământul este hilar.

– Domn’ doctor, tușesc rău.

– Bulă, soluția e simplă: încearcă să fumezi doar 10 țigări pe zi și vino la control peste o săptămână.

Peste o săptămână Bulă se duce la doctor. Doar că tușește și mai rău ca înainte.

– Bulă, ce ai făcut? Ai reușit să fumezi numai 10 țigări pe zi?

– Da, doctore.

– Păi nu înțeleg care este problema. Înainte câte țigări fumai?

– Domnule doctor, înainte nu eram fumător.

 

Stewardesa și Triunghiul Bermudelor

În Triunghiul Bermudelor, după ce s-o prăbuşit avionul, numa’ o stewardesă o rămas în viață. Cu mare noroc o reușit să se paraşuteze și o nimerit pe-o insulă pustie.

Umblând ea aşa, mai cu frică, să vadă ce-i pe acolo, zăreşte fum. Se apropie, și ce să vadă? Un bărbat zdravăn, pe jumătate gol, frigea pe jar un peşte.

– No, salut! Avionul cu care eram s-o prăbuşit şi numa’ eu am scăpat. Tu cum ai ajuns aici?

– No, fată dragă… io, ardelean din ǎl bătrân. Vreo cincisprezece ani în urmă lucram chelner pe-un vas mare, da’ s-o scufundat şi numa’ io am izbutit să înot până aici. De-atunci trăiesc singur cuc pe insulă… N-ai vrea nitel peşte?

– Multam! – zise fata, și cum mânca peştele, îşi tot plimba ochii peste trupul lui tare și călit de vreme, apoi îi şopti şugubăţ:

– Tu mi-ai dat din ce-ai gătit… N-ai vrea să-ţi dau şi eu ceva ce n-ai mai gustat de 15 ani?

Atunci ardeleanul, cu lacrimi în ochi şi bucuria cât casa, o strânse pe fată în braţe şi, gâfâind de emoţie, zise:

– No, chiar ai la tine PĂLINCĂ?!

Alte bancuri amuzante

Un taximetrist moare și ajunge la porțile Raiului. Ciocăne și Sfântul Petru, care păzea intrarea, îl întreabă:

– Bine-ai venit, fiule! Cum te numești și ce făceai pe Pământ?

– Sunt Gheorghe și am fost 15 ani șofer de taxi.

– Bravo fiule! Uite o pelerină de mătase și un sceptru de aur, poți intra!

Imediat după aceea vine la poartă un preot: aceeași scenă.

– Mă numesc Ion și am fost preot 25 de ani.

Sf. Petru îi spune:

– Bravo, fiule, poftim o pelerină de in și un toiag de lemn, poți intra.

Preotul se înfurie:

– Bine, șoferului acela de taxi i-a fost dat un sceptru de aur și o pelerină de mătase, iar mie doar un toiag și un sac, cum vine asta?

Sf. Petru răspunde:

– Vezi, dragul meu, noi aici în Rai primim pe criterii de performanță: în timp ce tu predicai, ceilalți dormeau, în schimb, în timp ce șoferul conducea, toți din mașină se rugau.

Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale

BANCUL ZILEI | Activități agricole online

