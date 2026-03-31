Acasă » Știri » BANC | „Cum este fiul tău, Bulă?”

BANC | „Cum este fiul tău, Bulă?"

De: Alina Drăgan 31/03/2026 | 07:10
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și fiul său. Deznodământul este hilar.

– Cum este fiul tău, Bulă?

– Bine, i-au căzut 3 dinți.

– Păi nu are 25 de ani?!

– Da, dar are și o trotinetă electrică.

După un consult de 4-5 minute, o doamnă iese din sala de investigații și începe să plângă

După un consult de numai 4-5 minute, o doamnă iese din sala de investigații și începe să plângă în timp ce alerga pe scări. Un doctor mai bătrân o vede, o oprește, îi cere să-i spună ce s-a întâmplat și femeia își spune povestea. După ce o ascultă, îi spune să aștepte într-o altă încăpere, apoi doctorul, tremurând nervi, merge în viteză înapoi la sala de investigații, acolo unde se afla celălalt doctor, pe care îl întreabă:

– Ce dracu e cu tine, colegu’? Doamna Smith are 78 de ani, 4 copii, 7 nepoți și 2 strănepoți și tu tocmai i-ai spus că e însărcinată?

Celălalt doctor continuând să scrie pe computer și fără a-l privi, îi răspunde:

– Bine, bine… dar de sughițat, mai sughiță?

Alte bancuri amuzante

Un bărbat își duce câinele la veterinar:

– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!

Veterinarul îl întreabă:

– Ce probleme are exact?

Bărbatul spune:

– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.

Veterinarul îl privește atent și întreabă:

– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?

– Nu, niciodată, spune bărbatul.

– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?

– Niciodată, recunoaște bărbatul.

Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:

– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

 

CITEȘTE ȘI:

Bancul începutului de săptămână | Rozi și Gheorghe, în pat

BANCUL ZILEI | „Mărie, dacă mor, să te recăsătorești!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică
Știri
Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică
Flyting, primul „rap battle” din istorie. În negura vremurilor poeții se insultau în versuri, la curțile regale
Știri
Flyting, primul „rap battle” din istorie. În negura vremurilor poeții se insultau în versuri, la curțile regale
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina...
O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele. Un blocaj prefigurează o criză alimentară globală
Gandul.ro
O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele....
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a dus un război de exterminare cu israeliții
Adevarul
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a...
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele...
Parteneri
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
Click.ro
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului:...
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Digi 24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public....
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
go4it.ro
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
Care este cel mai mare număr?
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele. Un blocaj prefigurează o criză alimentară globală
Gandul.ro
O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele. Un blocaj...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică
Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică
Flyting, primul „rap battle” din istorie. În negura vremurilor poeții se insultau în versuri, ...
Flyting, primul „rap battle” din istorie. În negura vremurilor poeții se insultau în versuri, la curțile regale
TEST IQ | Identificați „intrusul” în maximum 9 secunde!
TEST IQ | Identificați „intrusul” în maximum 9 secunde!
Decizie fără precedent: Donald Trump își pune semnătura pe dolari
Decizie fără precedent: Donald Trump își pune semnătura pe dolari
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Valentin Sanfira, atac fără precedent la adresa Codruței Filip: „Vezi de drumul tău!”
Valentin Sanfira, atac fără precedent la adresa Codruței Filip: „Vezi de drumul tău!”
Vezi toate știrile