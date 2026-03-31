BANC | „Cum este fiul tău, Bulă?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și fiul său. Deznodământul este hilar.
– Cum este fiul tău, Bulă?
– Bine, i-au căzut 3 dinți.
– Păi nu are 25 de ani?!
– Da, dar are și o trotinetă electrică.
După un consult de numai 4-5 minute, o doamnă iese din sala de investigații și începe să plângă în timp ce alerga pe scări. Un doctor mai bătrân o vede, o oprește, îi cere să-i spună ce s-a întâmplat și femeia își spune povestea. După ce o ascultă, îi spune să aștepte într-o altă încăpere, apoi doctorul, tremurând nervi, merge în viteză înapoi la sala de investigații, acolo unde se afla celălalt doctor, pe care îl întreabă:
– Ce dracu e cu tine, colegu’? Doamna Smith are 78 de ani, 4 copii, 7 nepoți și 2 strănepoți și tu tocmai i-ai spus că e însărcinată?
Celălalt doctor continuând să scrie pe computer și fără a-l privi, îi răspunde:
– Bine, bine… dar de sughițat, mai sughiță?
Un bărbat își duce câinele la veterinar:
– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!
Veterinarul îl întreabă:
– Ce probleme are exact?
Bărbatul spune:
– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.
Veterinarul îl privește atent și întreabă:
– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?
– Nu, niciodată, spune bărbatul.
– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?
– Niciodată, recunoaște bărbatul.
Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:
– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!
