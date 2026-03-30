Bancul începutului de săptămână | Rozi și Gheorghe, în pat

De: Andreea Stăncescu 30/03/2026 | 17:15
Bancurile sunt perfecte pentru a-ți aduce zâmbetul pe buze. Gluma de mai jos cu Rozi și Gheorghe îți va face începutul de săptămână mai bun și te va amuza pe cinste.

Rozi şi Gheorghe în pat, se pregătesc de somn.
-Măi Gheo, mai demult mă țineai de mână…
Gheo o ia de mână.
-Mă sarutai peste tot, mă!
-Se pune Gheo și o pupă peste tot..
-Mă muscai sălbatic de gât… Na, bine mă, dar unde meri amu?
-În baie, tu! Să-mi pun dinții!

Alte bancuri amuzante

Doi prieteni stau de vorbă:
– M-am angajat ca electrician la biserică …
– Foarte tare. Si ce faci acolo?
– Aprind și sting lumânări …

Pe patul de moarte stă intins un moș de 80 de ani, soț, tată, bunic, străbunic.
I se apropie sfârșitul și de jur imprejurul patului stă toată familia: soția, toți copiii și toți nepoții și câțiva strănepoți.
Toți așteptau in liniște și deodată batranul se trezește și spune:
– Trebuie să vă spun un secret mare! Aveam de toate: mașini bune cu care cutreieram lumea, femei frumoase cu care mă simțeam bine, foarte mulți prieteni și un cont mare in bancă.
Într-o zi mi-a spus un prieten că trebuie să mă însor ca să am o famile că altfel nu o să aibe cine să-mi dea un pahar cu apă când o să fiu pe patul de moarte.
Ei și așa m-am insurat și viața mea s-a schimbat radical. In loc să merg la discotecă cu femei care mai de care mai frumoase am stat acasă și m-am uitat la seriale cu soția.
Mașinile le-am folosit doar ca să duc și să aduc copiii de la școală, să merg la cumpărături sau cel mult să mergem în concediu.
Toti bani din banca s-au dus pe școlile voastre, pe hainele și plăcerile voastre.
Zilele frumoase și libertatea mea … le-a luat vântul!
Si acum când stau intins și astept moartea știți ce e cel mai rău din toate?
– Ce, dragul nostru tată? îl intreabă cu toții curioși.
– Nu mi-e sete!!!

O femeie în vârstă roagă liftierul să o ducă la etajul 99 al hotelului. Cum urca liftul se auzeau tot felul zgomote ciudate. Albă la faţă, femeia întreabă:
– Nu schimbaţi niciodată cablurile la ascensor?
– Ba da, atunci când se uzează, răspunde liftierul.
– Şi când ştiţi că s-au uzat?
– Atunci când se rup.

