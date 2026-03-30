BANCUL ZILEI | „Mărie, dacă mor, să te recăsătorești!”

-Mărie, dacă mor, să te recăsătorești, să fii fericită! Îmi promiți?
-Mă, Ioane, e doar tocană, dacă nu vrei, nu mânca!
La școală, profesoara îi întreabă pe elevi ce vor să se facă atunci când vor fi mari.
– Ionel: „Eu vreau să fiu doctor!”
– Maria: „Eu vreau să fiu profesoară!”
Ajunge și la Bulă:
– Bulă, tu ce vrei să te faci?
– Eu vreau să mă fac miliardar!
Profesoara, ușor ironică:
– Și cum ai de gând să faci asta?
Bulă:
– Simplu! Mă duc într-un club, găsesc o fată bogată, mă căsătoresc cu ea și gata!
Profesoara, iritată:
– Asta nu e o meserie serioasă! Maria, tu ce ai face dacă ai avea un milion de euro?
Maria:
– I-aș da jumătate unui băiat sărac, să-l ajut.
Bulă sare imediat:
– Gata, doamna profesoară, m-am răzgândit! Vreau să fiu băiatul sărac!
Bulă ajunge în armată. În prima zi, sergentul îi aliniază pe toți:
– Soldați! La mine disciplina e sfântă! Dacă spun „noapte”, e noapte! Dacă spun „zi”, e zi! Ați înțeles?!
Toți:
– Să trăiți!
Bulă ridică mâna:
– Să trăiți, am o întrebare!
Sergentul, nervos:
– Ce vrei, mă?!
– Dacă spuneți „noapte” și eu dorm, iar dumneavoastră spuneți „zi”, trebuie să mă trezesc sau pot să termin noaptea?
Sergentul îl fixează:
– Cum te numești, soldat?!
– Bulă, să trăiți!
– Bulă, tu ori o să ajungi general… ori o să stai aici până la pensie!
În miezul nopţii, liniştea e spartă de sunetul telefonului. Bărbatul îi spune repede soţiei:
– Răspunde tu. Dacă e pentru mine, nu sunt acasă.
Femeia ridică receptorul şi spune că soţul e acasă, după care închide.
– Ce ţi-am spus femeie? De ce ai spus că sunt acasă?
La care soţia îi răspunde calm:
-Era pentru mine!
Soţia, în pat cu amantul. La un moment dat sună telefonul. Se ridică şi răspunde, după care se întoarce înapoi în pat.
– Cine a fost? – întreaba el.
– Soţul.
– Atunci plec, spune el panicat.
– Stai liniştit. A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine.
