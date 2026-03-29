BANC | Fiul unui procuror a lovit Mercedesul unui fiu de parlamentar. Cine e vinovat?

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, perfect pentru a-ţi ridica starea de spirit. Fiul unui procuror a lovit Mercedesul unui fiu de parlamentar. Vei râde în hohote când vei afla cine e de fapt de vină.
Fiul unui procuror a lovit Mercedesul unui fiu de parlamentar.
Vinovat a fost un pensionar ce aștepta autobuzul 33.
Prima întâlnire, la restaurant:
Ea, agitată:
– Nu servești nimic, bere, coniac?
El răspunde calm
– Nuu… mulțumesc frumos!
Ea, mai agitată
– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?
El și mai calm
– Stai relaxată… ești frumoasă!
– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..
– Dar, nu te supăra, de ce imi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!
– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi..
– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.
– Ce anume?
– Ce simți tu că-mi trebuie, ceva de suflet.
Iubi revine cu un bax de bere și o ciocolată amăruie
– Ce-i asta?!
– Berea e pentru mine, că am simțit că merit… ciocolata, pentru tine, să simți ce simt eu în relația asta.
În compartimentul unul tren, un tip și o tipă. Văzându-l pe tipul din fața ei foarte concentrat și meditând, ea întreabă:
– La ce vă gândiți?
– La același lucru ca dvs.
– Nesimțitule!
Un tip merge la doctor, panicat:
– Domn’ doctor, cred că sunt invizibil!
Doctorul nu zice nimic, continuă să scrie pe o foaie.
– Domn’ doctor?! Mă auziți? Sunt invizibil!
Doctorul ridică puțin capul și spune:
– Următorul!
Tipul se enervează și începe să țipe:
– Cum adică următorul?! Sunt chiar aici în fața dumneavoastră!
Doctorul oftează:
– Omule, dacă erai invizibil, nu te vedeam… dar problema e că nu te bag în seamă!
