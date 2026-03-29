BANC | Fiul unui procuror a lovit Mercedesul unui fiu de parlamentar. Cine e vinovat?

Fiul unui procuror a lovit Mercedesul unui fiu de parlamentar.

Vinovat a fost un pensionar ce aștepta autobuzul 33.

Alte bancuri amuzante

Prima întâlnire, la restaurant

Prima întâlnire, la restaurant:

Ea, agitată:

– Nu servești nimic, bere, coniac?

El răspunde calm

– Nuu… mulțumesc frumos!

Ea, mai agitată

– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?

El și mai calm

– Stai relaxată… ești frumoasă!

„Vasile, ce dulce ești… ce bun ești”

– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..

– Dar, nu te supăra, de ce imi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!

– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi..

– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.

– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.

– Ce anume?

– Ce simți tu că-mi trebuie, ceva de suflet.

Iubi revine cu un bax de bere și o ciocolată amăruie

– Ce-i asta?!

– Berea e pentru mine, că am simțit că merit… ciocolata, pentru tine, să simți ce simt eu în relația asta.

În compartimentul unul tren, un tip și o tipă

În compartimentul unul tren, un tip și o tipă. Văzându-l pe tipul din fața ei foarte concentrat și meditând, ea întreabă:

– La ce vă gândiți?

– La același lucru ca dvs.

– Nesimțitule!

Vizita la doctor

Un tip merge la doctor, panicat:

– Domn’ doctor, cred că sunt invizibil!

Doctorul nu zice nimic, continuă să scrie pe o foaie.

– Domn’ doctor?! Mă auziți? Sunt invizibil!

Doctorul ridică puțin capul și spune:

– Următorul!

Tipul se enervează și începe să țipe:

– Cum adică următorul?! Sunt chiar aici în fața dumneavoastră!

Doctorul oftează:

– Omule, dacă erai invizibil, nu te vedeam… dar problema e că nu te bag în seamă!

