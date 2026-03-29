BANCUL ZILEI | „Nici n-ai idee ce ți-aș face”

De: Elisa Tîrgovățu 29/03/2026 | 11:00
BANCUL ZILEI | Nici n-ai idee ce ți-aș face

Duminica este momentul perfect pentru relaxare totală. După o săptămână încărcată, puțină destindere și voie bună sunt exact ce ne trebuie. Pentru a completa această atmosferă plăcută, CANCAN.RO v-a pregătit un banc care sigur vă va stârni râsul și vă va face ziua și mai frumoasă.

De această dată, tema este plinul la mașină. În contextul prețurilor actuale la combustibil, cel mai apreciat „cadou” pe care îl poți primi este să vezi acul rezervorului urcat până sus.

El: N-ai idee ce ți-aș face…
Ea: Plinul?
El: Să nu exagerăm!

Alte bancuri amuzante

Examenul de logică

La facultate, profesorul de logică era cunoscut că pica jumătate din studenți. Vine ziua examenului, iar unul dintre studenți intră relaxat și se așază în bancă.
Profesorul îl întreabă:
– Ești pregătit?
Studentul:
– Da, domn’ profesor. Dar înainte să începem, vreau să vă pun eu o întrebare de logică. Dacă răspundeți, plec picat fără discuții. Dacă nu… îmi dați 10.
Profesorul, curios:
– Bine, spune.
Studentul:
– Ce este legal, dar nu este logic, logic, dar nu este legal și nici logic, nici legal?
Profesorul stă, se gândește… 5 minute, 10 minute… nu știe.
– Recunosc, nu știu. Ai 10.
Studentul pleacă fericit.
A doua zi, profesorul, frustrat, îl întreabă pe alt student:
– Auzi, știi răspunsul la întrebarea asta?
Studentul:
– Simplu. Dumneavoastră aveți 60 de ani și o soție de 25 – e legal, dar nu e logic. Soția dumneavoastră are un iubit de 25 – e logic, dar nu e legal. Iar dumneavoastră i-ați dat 10 iubitului soției – nici logic, nici legal.

Prima întâlnire, la restaurant

Prima întâlnire, la restaurant:
Ea, agitată:
– Nu servești nimic, bere, coniac?
El răspunde calm
– Nuu… mulțumesc frumos!
Ea, mai agitată
– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?
El și mai calm
– Stai relaxată… ești frumoasă!

Cine este Dragoș, bărbatul cu care Raluca Arvat s-a iubit timp de 5 ani. Povestea de dragoste pe care ...
Cine este Dragoș, bărbatul cu care Raluca Arvat s-a iubit timp de 5 ani. Povestea de dragoste pe care a ținut-o departe de lumina reflectoarelor
Andreea Popescu, mesaj tranșant după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: ”4 ani de terapie ...
Andreea Popescu, mesaj tranșant după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: ”4 ani de terapie într-un singur minut!”
Cele 2 zodii care dau lovitura de Florii. Li se îndeplinește o dorință veche pe 5 aprilie 2026
Cele 2 zodii care dau lovitura de Florii. Li se îndeplinește o dorință veche pe 5 aprilie 2026
Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul Naționalei! Selecționerul a fost luat cu ambulanța și ...
Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul Naționalei! Selecționerul a fost luat cu ambulanța și dus la spital de urgență
Legătura neștiută dintre Valentin Sanfira și Margerita de la Clejani. I-a făcut ochi dulci, înainte ...
Legătura neștiută dintre Valentin Sanfira și Margerita de la Clejani. I-a făcut ochi dulci, înainte să se însoare cu Codruța Filip
TEST IQ | Găsiți pixul ascuns în această fotografie!
TEST IQ | Găsiți pixul ascuns în această fotografie!
