BANC | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care s-a săturat ca femeile să alerge după el. Deznodământul este hilar.

– Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după mine!

– Și ce-ai de gând să faci?

– Nu mai fur poșete!

Ion și deznădejdea

Lecția de limba română. Profesorul întreabă:

-Ion, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când să te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleacă.

-Bine, bravo, Ionele!

-Vasile, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când să te apropii de el, apare un autobuz și el pleacă.

-Hmmm!

-Bulă, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz.

Alte bancuri amuzante

O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:

– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!

Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:

– Și ceasul cui să-l dau?

Geniul spune:

– Pentru fiecare întrebare pe care ți-o pun și nu știi răspunsul, îmi dai 5$. Si dacă îmi pui tu o întrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.

Idiotul răspunde:

– Okay.

Geniul apoi întreabă:

– Câte continente sunt in lume?

Idiotul nu știe, așa că îi întinde 5 $.

Acum e rândul idiotului să îl întrebe pe geniu:

– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?

Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:

– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la întrebare?

La care idiotul îi dă 5 $.

CITEȘTE ȘI:

BANCUL ZILEI | „Un sărut și voi fi a ta pentru totdeauna”

BANCUL ZILEI | O femeie se trezește după operație