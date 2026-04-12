BANC | De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov

De: David Ioan 12/04/2026 | 08:55
BANC | De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov
BANC | De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov

Paşte fericit, dragă cititorule! CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze în această zi de sărbătoare.

De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov. Bulă o vede pe recepționeră și o întreabă:
– Doamnă, mai aveți cazare?!
– Da, domnule!
– Și câți lei costă o cameră?
– 1.000 de lei pe noapte. Cu vedere la munte.
– Uitați cum facem! Vă dau 100 de lei și vă promitem solemn că nu ne uităm la munte.

Alte bancuri amuzante

Banc de pe vremea lui Ceaușescu

Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:

– Mai mult şi mai bine, Mitică!

A doua, era profesoară:

– Repetă, Mitică! îi tot spunea.

A treia, farmacistă, îl înnebunise:

– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.

Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:

– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecare vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Bulă și Ștrulă

– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Ştrulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de ziua ei.
– De ce n-o întrebi pe ea?
– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?

Tags:

