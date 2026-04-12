BANC | De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov

Paşte fericit, dragă cititorule!
De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov. Bulă o vede pe recepționeră și o întreabă:
– Doamnă, mai aveți cazare?!
– Da, domnule!
– Și câți lei costă o cameră?
– 1.000 de lei pe noapte. Cu vedere la munte.
– Uitați cum facem! Vă dau 100 de lei și vă promitem solemn că nu ne uităm la munte.
Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:
– Mai mult şi mai bine, Mitică!
A doua, era profesoară:
– Repetă, Mitică! îi tot spunea.
A treia, farmacistă, îl înnebunise:
– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.
Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:
– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!
– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!
– Ok, Bulă. Care sunt?
– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?
– Am înțeles, Bulă!
– În fiecare vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?
– Am înțeles!
– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?
– Da, Bulă, am înțeles!
– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?
– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?
– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Ştrulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de ziua ei.
– De ce n-o întrebi pe ea?
– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?
