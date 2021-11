BANC | Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere, iar după o zi mireasa își sună mama

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Doi tineri casatoriti se intorc din luna de miere, iar dupa o zi mireasa isi suna mama:

– Deci, cum a fost? intreaba mama.

– Oh, mama, a fost minunat. Atat de romantic! a raspuns mireasa plangand in hohote. Mama, continua mireasa, dar imediat ce am ajuns acasa a inceput sa-mi vorbeasca urat. Nu am auzit niciodata astfel de cuvinte! Trebuie sa vii sa ma iei acasa! Te rog, mama!

– Hai draga mea, calmeaza-te, ii spune mama, ce anume ti-a spus?

– Nu vreau sa-ti spun. Imi este atat de rusine. Este ingrozitor. Trebuie sa vii sa ma iei acasa. Te rog, mama!

– Draga mea, ce lucruri oribile iti zice? Stii ca mie imi poti spune orice.

Fiica ii raspunde printre lacrimi:

– Mama, imi spune cuvinte precum «gateste cina», «calca-mi o camasa», «sterge praful», «fa patul»!