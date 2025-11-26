Acasă » Bancuri » BANC | „Ieri am plecat de la muncă prefăcându-mă că sunt răcit”

BANC | „Ieri am plecat de la muncă prefăcându-mă că sunt răcit”

De: Irina Vlad 26/11/2025 | 16:17
BANC | Ieri am plecat de la muncă prefăcându-mă că sunt răcit

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!

 

– Ieri am plecat de la muncă prefăcându-mă că sunt răcit. Azi, doi colegi lipsesc, cică au luat ”răceala” de la mine… Numai mincinoși peste tot.

Alte bancuri amuzante

Un şef către altul:

– Eu întotdeauna iau cu mine în pat un pix şi o foaie… În cazul în care îmi trece ceva prin minte.
– Eu prefer să îmi iau secretara!

Discuție între un șef și angajatul lui

Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi spune:
-“Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?”.
-“Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte.”

Șeful își întreabă angajatul

Şeful îşi întreabă angajatul:
– Îţi place berea caldă?
– Bineînţeles că nu.
– Dar femeile transpirate îţi plac?
– Nu.
– Atunci înseamnă că îţi vei lua concediu în timpul iernii.

BANCUL ZILEI | „Gheorghe, câte cămăși aveai pe timpul lui Ceaușescu?”

BANC | ”Aseară m-am îmbătat, am sunat-o pe nevastă-ta”

