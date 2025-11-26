BANC | „Ieri am plecat de la muncă prefăcându-mă că sunt răcit”

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!
– Ieri am plecat de la muncă prefăcându-mă că sunt răcit. Azi, doi colegi lipsesc, cică au luat ”răceala” de la mine… Numai mincinoși peste tot.
Un şef către altul:
– Eu întotdeauna iau cu mine în pat un pix şi o foaie… În cazul în care îmi trece ceva prin minte.
– Eu prefer să îmi iau secretara!
Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi spune:
-“Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?”.
-“Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte.”
Şeful îşi întreabă angajatul:
– Îţi place berea caldă?
– Bineînţeles că nu.
– Dar femeile transpirate îţi plac?
– Nu.
– Atunci înseamnă că îţi vei lua concediu în timpul iernii.
BANCUL ZILEI | „Gheorghe, câte cămăși aveai pe timpul lui Ceaușescu?”