BANCUL ZILEI | „Gheorghe, câte cămăși aveai pe timpul lui Ceaușescu?”

Ion îl întreabă pe Gheorghe: – Gheorghe, câte cămăși
aveai pe timpul lui Ceaușescu?
– Două.
– Din ce?
– Din mătase.
– Și acum câte ai?
– Una.
– Din ce?
– Din alea două.
Un tip intră panicat în cabinetul doctorului:
– Domnule doctor, cred că am probleme grave cu memoria!
Doctorul îl privește calm:
– De când aveți problema asta?
– Ce problemă?
Un client ridică mâna spre ospătar:
– Vă rog, cana asta de cafea e goală!
Ospătarul, foarte politicos:
– Perfect, domnule! Atunci vă aduc una plină!
Clientul oftează:
– Nu, nu… vreau una care a fost plină. Măcar să simt că a trecut cafeaua pe acolo.
Profesorul întreabă:
– Copii, cine îmi spune un animal care trăiește doar în Africa?
Bula ridică mâna:
– Păi… elefantul!
– Foarte bine, Bulă! Și cum îți dai seama dacă un elefant a intrat în frigiderul tău?
Bulă:
– Simplu! Se văd urmele de noroi pe unt.
– Și cum îți dai seama că sunt doi elefanți în frigider?
Bulă:
– Se aude eco când închizi ușa.
