BANCUL ZILEI | „Gheorghe, câte cămăși aveai pe timpul lui Ceaușescu?”

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Ion îl întreabă pe Gheorghe: – Gheorghe, câte cămăși

aveai pe timpul lui Ceaușescu?

– Două.

– Din ce?

– Din mătase.

– Și acum câte ai?

– Una.

– Din ce?

– Din alea două.

Alte bancuri savuroase

La doctor

Un tip intră panicat în cabinetul doctorului:

– Domnule doctor, cred că am probleme grave cu memoria!

Doctorul îl privește calm:

– De când aveți problema asta?

– Ce problemă?

La restaurant

Un client ridică mâna spre ospătar:

– Vă rog, cana asta de cafea e goală!

Ospătarul, foarte politicos:

– Perfect, domnule! Atunci vă aduc una plină!

Clientul oftează:

– Nu, nu… vreau una care a fost plină. Măcar să simt că a trecut cafeaua pe acolo.

La școală

Profesorul întreabă:

– Copii, cine îmi spune un animal care trăiește doar în Africa?

Bula ridică mâna:

– Păi… elefantul!

– Foarte bine, Bulă! Și cum îți dai seama dacă un elefant a intrat în frigiderul tău?

Bulă:

– Simplu! Se văd urmele de noroi pe unt.

– Și cum îți dai seama că sunt doi elefanți în frigider?

Bulă:

– Se aude eco când închizi ușa.

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative

BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”