BANC | ”Aseară m-am îmbătat, am sunat-o pe nevastă-ta”

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 07:14
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi prieteni, care par să nu mai aibă suficient timp pentru ei. Deznodământul este hilar. 

– Aseară m-am îmbătat, am sunat-o pe nevastă-ta și i-am zis totul despre noi.

– De ce ai făcut asta?

– Nu mai suport, când te sun să vii pe la mine și tu îmi zici că nu poți pentru că ești cu ea îmi vine să mor.

– Căuta-ți pe altcineva bă tâmpitule, eu nu pot să vin la tine de câte ori vrei sa joci table, acum sunt însurat.

Bărbatul, amanta și liftul

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara unde locuia respectiva vede următorul anunț: „Liftul nu funcționează”. Amanta locuia la etajul 15, dar omul dornic de a trăi clipe frumoase și-a zis:

„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”

Până la etajul 3 a urcat din fugă. Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi. La etajul 8 a luat ceva pentru inimă. La etajul 12 s-a oprit, s-a așezat pe una din trepte ca să-și tragă sufletul și s-a gândit:

„Poate am noroc să n-o găsesc acasă….”

Alte bancuri amuzante

Lecția de limba română. Profesorul întreabă:

-Ion, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când să te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleacă.

-Bine, bravo, Ionele!

-Vasile, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când să te apropii de el, apare un autobuz și el pleacă.

-Hmmm!

-Bulă, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz.

BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”

Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră

