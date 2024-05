BANC | „Iubitule, în pat semeni cu un telefon”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi formează un cuplu și discută despre nopțile ce ar trebui să fie pasionale pe care le petrec împreună. Deznodământul este hilar.

– Iubitule, în pat tu semeni cu un telefon.

– Vibrez mult și bine?

– Nu, când intri în tunel îți scade semnalul!

De ce îl înșală Bubulina pe Bulă, de fapt

Într-o seară, Bulă ajunge foc și pară acasă. Imediat cum intră pe ușă, își ceartă nevasta:

– Bubulino, am aflat că mă înșeli!

– Bulă, trebuie să recunosc că este adevărat, din păcate.

– Ok, apreciez sinceritatea. Dar o singură întrebare am. Dacă poți fi la fel de sinceră: Ce are el în plus față de mine?

– Of, dragul meu, Bulă. Vrei răspunsul în euro sau în centimetri?

Alte bancuri amuzante

Un domn bine îmbrăcat trece printr-un gang întunecat. Deodată apar două matahale și se apropie de el amenințător.

Tremurând de frică, omul întreabă:

– Ce vreți de la mine?

Una dintre matahale, pe un ton prietenos:

– Nu vă supărați domnule, aveți cumva o moneda de 50 de bani?

Omul se liniștește, scoate portofelul, îi dă moneda și întreabă zâmbitor:

– Si pentru ce vă trebuie moneda?

– Să dăm cu banul să vedem cine îți ia portofelul și cine îți ia ceasul!

Călugărul cade în mare. Vine o barcă plină cu salvamari.

– Vă simțiți bine? Aveți nevoie de ajutor?!

– Nuu! Dumnezeu mă va salva.

Se mai îneacă el puțin, mai înghite niște apă…și mai vine o barcă.

– Nene, ai probleme, sărim să te ajutăm?

– Nuu! Dumnezeu mă va salva.

Nici nu termină de spus și se îneacă. Ajunge în rai și se duce plângând la Dumnezeu.

– Doamne! Dar ți-am cerut ajutorul…

Dumnezeu:

– Dar ți-am trimis două bărci, tembelule.

