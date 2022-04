BANC | La școală, profesoara dă clasei tema: Să se facă o frază cu expresia „Mama e numai una”

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! Ţi-am pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri pe care le vei auzi vreodată. Iată propunerea noastră.

La școală, profesoara dă clasei să facă tema: Să se facă o frază cu expresia: ”mama e numai una”

CITEŞTE ŞI: BANC | UN BĂRBAT A FOST DAT AFARĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ. GESTUL FĂCUT DE ACESTA

A doua zi, profesoara îi întreabă pe elevi ce propoziții au făcut:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo! Dar tu Georgele, ce ai scris?

– Când nu știam să fac un exercițiu la matematica, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! Și tu, Bula, ce ai scris?

– Când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame și am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a zis că sunt doua chiftele în frigider, am deschis frigiderul și am strigat: – Mama, e numai una!