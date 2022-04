BANC | „Nu prea ai desfăcut multe sutiene, ești începător!” „Ce m-a dat de gol?!”

Banc. Vă încântăm cu o serie de bancuri! Spor la râs!

Gigi combină o tipă bună rău, după o noapte în Centrul Vechi. Ajunși acasă, tipa îi zice:

– Nu prea ai desfăcut multe sutiene, ești începător?

– Ce m-a dat de gol?

– Foarfeca!

Ion și Gheorghe se urcă în trenul de Cluj – București

Ion şi Gheorghe se întorc acasă după călătoria la Bucureşti. Ajung la gară, se urcă în trenul de Cluj şi se aşează pe două locuri.

– Măi, Ioane, cât face trenul până la Cluj?

– Mult, mă. Toată ziua.

– Şi ce facem noi atâta timp?

– Păi, ce să facem, vorbim.

– Şi ce să vorbim noi toată ziua, mă?

– Ştiu eu? Hai să spunem ghicitori.

Zis şi făcut!

– Ia zi , Gheo, ce e mic, negru şi stă la mine în curte?

Trece un timp, ajunge trenul pe la Ploieşti.

– Auzi, Ioane, da’ are blană?

– Are, mă.

Pe la Braşov, Gheorghe întreabă din nou:

– Ioane, are şi patru picioare?

– Are, mă.

Spre Sighişoara, dialogul continuă:

– Şi îl ţii în lanţ, mă?

– Da, îl ţin în lanţ.

La Blaj: – Nu-i aşa că e rău? Muşcă, nu?

– Muşcă mă, dacă nu te ştie.

Ajunge trenul şi la Teiuş.

– Mă, Ioane, n’o fi câinele?

– Ba câinele’i, mă. Da’ tu mare prost eşti. Ce ţi-a trebuit atâta timp ca să ghiceşti?

În gară la Apahida, răspunde şi Gheorghe, supărat:

– Auzi, mă? Prost eşti tu. Eu ştiam de la Bucureşti, da’ dacă spuneam de atunci, ce mai vorbeam noi atâta drum?

