BANC | Pe vremea comunismului, un bulgar vine să-și facă vacanța în România

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Pe vremea comunismului, un bulgar vine să-și facă vacanța în Români. Când se întoarce acasă, îl întreabă prietenii cum a fost.

-A fost groaznic, răspunde acesta. Am stat toată ziua în hotel de frică…

-Frică? De ce?

-Fiindcă peste tot am văzut oameni ujmblând cu țevi metalice în mâna șo întrebându-se unul pe altul: ai prins bulgarii? Ai prins bulgarii?

Alte bancuri

Ce zice sotul programator:

Sotia: Ai facut cumparaturile?

Sotul: Bad command or file name.

Sotia: Dar te-am rugat de dimineata…

Sotul: Syntax Error.Abort?

Sotia: Nici macar noul televizor?

Sotul: Variable not found…

Sotia: Bine,da-mi cartea de credit,merg eu la cumparaturi…

Sotul: Sharing Violation.Access denied!

Sotia: Tu vorbesti serios,glumesti sau incerci sa ma enervezi?

Sotul: Too meny parameters…

Sotia: Cum de m-am maritat eu tocmai cu tine?

Sotul: Data type mismatch.

Sotia: Dar salariul cand il iei?

Sotul: File in use…Try later.

Sotia: Ma faci sa ma intreb…ce insemn eu pentru tine?

Sotul: Unknown Virus.

Un apel telefonic la o agentie de turism:

– Faceti excursii in Egipt?

– Da, desigur…

– Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo?

– Sharm-eli, Hurgada, Taba, Nuveiba…

– Stop… Nuveiba. Nuveiba e bine!

– Când doriti sa plecati?

– A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame

Un tip face seara autostopul. Il vede pe unul cu o caruta venind pe sosea si il intreaba :

– No bade, departe-i Cluju’ ?

-D-apo’ nu-i departe !

Urca tipul in caruta si adoarme, iar mai spre dimineata se scoala si intreaba :

– Bade, da’ unde-i Cluju’ ?

– No acu-i departe !

La un team building,echipele de IT, vanzari si logistica se distreaza.

La un moment dat,echipa de logistica intra intr-un desis si iese de acolo cu un iepure spunand: avem de un gratar!

Mai stau ce mai stau, intra echipa de la IT in desis,si ies si ei tot cu un iepure,spunand:uite si de o friptura!

Echipa vanzatorilor,un pic iritata si privind de sus (ca de obicei), intra in padure,si….liniste….liniste…deodata urlete, crengi rupte, vanzoleala.

Echipa de vanzari buluc iese din desis cu un urs dupa ei.

Din fuga, striga catre cei de la logistica si de la IT:

-Noi vi l-am adus, voi… descurcati-va!!!

Un turist vorbeste cu receptionerul unui hotel:

– Tariful nostru este urmatorul: 100 de dolari pe noapte, pat si micul dejun, sau doar 10 dolari daca va faceti singur patul.

– Foarte bine, imi aleg varianta sa-mi fac singur patul.

– OK! Poftiti fierastraul si ciocanul, ramane doar sa faceti rost de cuie.